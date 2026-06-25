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韓國演員李珉廷日前在羅馬出席精品活動時，被拍到和邊佑錫相視大笑，下一秒卻突然撇頭看向坐在一旁的老公李炳憲，表情看起來像是一臉嫌棄，畫面曝光後立刻在網路上掀起討論。對此，她昨（23）日親自出面解釋，笑說根本不是在對李炳憲翻白眼，而是老公突然冒出一句冷笑話，才讓現場瞬間笑成一團。李珉廷透露，當天秀場上展示了一件超巨型珠寶，她好奇問了價格，結果一聽到竟然要價100億韓元（約新台幣2.3億元），現場所有人都忍不住驚呼。沒想到李炳憲突然作勢掏出皮夾，還一本正經地開玩笑說：「那給我兩個吧。」突如其來的大叔式笑話，讓坐在旁邊的邊佑錫聽完當場笑出來，李珉廷也跟著笑翻，還轉過頭問他：「你年紀輕輕的，竟然喜歡這種大叔笑話嗎？」邊佑錫則笑著回說，李炳憲前輩真的太有趣。李珉廷表示，自己當下其實只是笑著轉頭和邊佑錫說話，沒想到瞬間被鏡頭拍下，再加上李炳憲一臉若無其事坐在旁邊，才讓整個畫面看起來像是她在嫌棄老公。李珉廷也笑說，看到大家把那個表情解讀成「老婆受不了老公冷笑話」時，自己也覺得很好笑。聽完她的解釋後，製作組也忍不住笑出來，直呼李炳憲當時那個淡定表情真的太有戲，難怪會引發誤會。