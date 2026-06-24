洋基工程啦啦隊「洋基女孩」全新YouTube頻道《洋基女孩ON AIR》，第三集找來政大高材生一暄化身「最正數學老師」，擁有6年家教經驗的她，這次首度在鏡頭前教學，戴著黑框眼鏡充滿知性，與平時在球場的性感模樣簡直判若兩人，而IG貼文也掀起網友討論，留言狂讚：「欸這樣超正」、「老師太美讓我無法集中注意力」、「老師太正了」、「哪裡可以報名？」
啦啦隊女孩是政大高材生 一暄化身最正數學老師
平時在球場上活力滿滿的一暄，這回化身「最正數學老師」，戴上黑框眼鏡站上講台，親自解析國中教育會考數學題。面對許久未接觸的國中數學題目，她坦言錄影過程比想像中困難，不但要重新畫圖、整理解題邏輯，還因為太怕講錯而頻頻NG，讓工作人員忍不住笑說：「這集根本是在考驗大家有沒有認真上課。」
一暄擁6年家教經驗 親揭讀書方法：大量刷題、確實訂正
身為政大高材生的一暄，擁有6年家教經驗，首度在鏡頭前教學，除了分享自己的讀書方法，也不忘提醒大家考試最重要的關鍵，就是大量刷題、確實訂正，以及養成檢查習慣。日前她在IG上PO出自拍照，並俏皮寫下：「考卷沒寫對老師會生氣喔！」貼文引來千名網友留言。
網友看完紛紛表示：「這樣超正」、「考100可以簽名嗎」、「老師我要補考」、「老師太美讓我無法集中注意力」、「為了看老師生氣時可愛的樣子，故意寫錯感覺很值得欸」、「可以懲罰我課後一對一輔導。」另外還有人聯想到近期超夯的韓劇《鐵拳教育》，笑回：「但宇振媽媽會生氣。」
想看球場女神變身數學老師有多反差？《洋基女孩ON AIR》第三集將於6月24日晚間7點在洋基女孩官方YouTube頻道正式上線。
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平時在球場上活力滿滿的一暄，這回化身「最正數學老師」，戴上黑框眼鏡站上講台，親自解析國中教育會考數學題。面對許久未接觸的國中數學題目，她坦言錄影過程比想像中困難，不但要重新畫圖、整理解題邏輯，還因為太怕講錯而頻頻NG，讓工作人員忍不住笑說：「這集根本是在考驗大家有沒有認真上課。」
身為政大高材生的一暄，擁有6年家教經驗，首度在鏡頭前教學，除了分享自己的讀書方法，也不忘提醒大家考試最重要的關鍵，就是大量刷題、確實訂正，以及養成檢查習慣。日前她在IG上PO出自拍照，並俏皮寫下：「考卷沒寫對老師會生氣喔！」貼文引來千名網友留言。
網友看完紛紛表示：「這樣超正」、「考100可以簽名嗎」、「老師我要補考」、「老師太美讓我無法集中注意力」、「為了看老師生氣時可愛的樣子，故意寫錯感覺很值得欸」、「可以懲罰我課後一對一輔導。」另外還有人聯想到近期超夯的韓劇《鐵拳教育》，笑回：「但宇振媽媽會生氣。」
想看球場女神變身數學老師有多反差？《洋基女孩ON AIR》第三集將於6月24日晚間7點在洋基女孩官方YouTube頻道正式上線。