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日本知名實境節目《超級奶爸奮鬥記》主角林下清志，過去擁有多段婚姻，因此曾和歷任妻子生下20名子女，想不到，現年61歲的他今（24）日透過個人部落格宣布迎來人生第8段婚姻，同時透露決定結婚的瞬間，是因為這任妻子告訴自己：「絕對不會出軌。」因此打動了自己的心。林下清志透露，新婚妻子是一名居住在名古屋的女性，兩人交往期間，女方曾向他承諾「絕對不會出軌」，這句話讓他深受感動，也因此下定決心攜手共度餘生，他表示，雖然目前兩人因故暫時尚未同居，但已正式成為夫妻，並強調這是「為了讓自己幸福」而做出的決定。林下清志原本是一名柔道整骨師，後來因記錄大家庭生活的實境節目《超級奶爸奮鬥記》爆紅，成為日本家喻戶曉的話題人物，自1991年首次結婚以來，他的感情生活始終備受關注，歷經多次結婚與離婚，戶籍上曾擁有多達20名子女，包括10名親生子女及歷任妻子帶來的孩子，龐大家族規模曾創下節目傳奇。而在林下清志宣布再婚後，外界也將目光轉向他的第四任前妻美奈子，現年43歲的她目前獨自扶養8名子女，日前她才在社群平台坦言身心俱疲，無預警宣布擁有33萬訂閱者的YouTube頻道暫停更新，希望給自己一些時間整理思緒。由於美奈子宣布停更的時間點，恰巧與林下清志再婚時機相當接近，讓不少網友開始猜測兩件事是否有關係，不過目前為止，美奈子本人並未對前夫再婚一事做出任何回應。