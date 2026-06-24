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《GTA 6》衝上80美元 3A遊戲定價天花板再提高

▲Rockstar Games 宣布《GTA 6》將於6月25日開放預購。（圖／Rockstar Games）

重返罪惡市犯罪人生 終極版解鎖獨家獎勵

▲《GTA 6》將重返罪惡市（Vice City），以邁阿密為靈感的城市。（圖／Rockstar Games 提供）

復古罪惡都市包登場 GTA+會員免費送1個月

全球玩家引頸期盼的《GTA 6／俠盜獵車手6》迎來重大消息，Rockstar Games 宣布本作將於各地時間6月25日凌晨0時全面開放預購，預定11月19日登陸 PS5 與 Xbox Series X|S 雙平台，本次公開標準版起售價為80美元（約新台幣2539元），終極版售價為100美元（約新台幣3174元）。定價策略上，《GTA 6》標準版為80美元，終極版則售價100美元，此價格創下 Take-Two 旗下遊戲新高，超越先前《NBA 2K》的70美元，不過這與任天堂《瑪利歐賽車世界》定價相同，因此整體雖不算便宜但仍符合目前遊戲市場的頂標預期。《GTA 6》被譽為系列迄今規模最大、最具沉浸感的演化作品，遊戲舞台來到以邁阿密為藍本的雷歐奈達州罪惡市。玩家將扮演全新的雙主角陣容，化身為鴛鴦大盜傑森與露西亞，展開一段轟轟烈烈的犯罪故事，在極度自由的都會中享受前所未有的視覺震撼與開放世界探索體驗。若購買售價100美元的終極版，玩家將可獲得一系列獨家的「高級載具、專屬武器、特色服飾」，此外，終極版也收錄貫穿傑森和露西亞故事各環節的專屬動作元素與刺激場面，這些獎勵與劇情緊密交織，隨著主線章節的不斷進展，玩家將能逐步發掘這些全新物品，大幅提升遊戲沉浸感。Rockstar Games 提及，只要在11月20日前預購的玩家，皆可獲得「復古罪惡都市包」，內含眾多致敬霓虹閃爍80年代風格的懷舊物品。預購另贈1個月 GTA+ 會員，可立即遊玩多款經典作品，不過官方針對訂閱服務的說明也暗示，當本傳正式發售時，新的 GTA Online 版本可能不會同步立即推出。為確保玩家在11月19日上市當天能立刻遊玩，預購數位版可於11月12日開始預先下載檔案。特別的是，《GTA 6》實體版也將提早於12月12日上市，包裝內附有遊戲下載代碼，讓實體版玩家享有與數位版同等的預先下載。