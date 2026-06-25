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▲余少群在電影《戲台》再扮京劇名旦，表示上妝時勒頭勒到頭變形，比起年輕時演《梅蘭芳》更感痛苦。（圖／兩岸電影展提供）

▲余少群（左）與陳大愚（右）為了電影《戲台》來台出席兩岸電影展活動。（圖／兩岸電影展提供）

第17屆兩岸電影展正在進行中，獲邀來台放映的歷史諷刺喜劇《戲台》，除了身兼編導演的陳佩斯和兒子陳大愚攜手合作的噱頭之外，兩位同屆獲獎的金馬獎得主黃渤、余少群加入演出，也增添不少話題。余少群當年在《梅蘭芳》扮演年輕時代的梅蘭芳，事隔多年再扮京劇名旦，已經年逾不惑，為了片中的虞姬扮相，勒頭勒到頭變形。重回台灣的他，也很再去陽明山或是嘗嘗想念的牛肉麵、蚵仔煎與鳳梨酥。本次兩岸電影展來台灣訪問的中國演員，有不少是首次來台，但余少群除了參加金馬獎典禮外，也曾經來台演舞台劇，對於台北並不陌生。他提到還想再去陽明山走一走，也聽朋友說士林夜市現在變得跟以前不一樣了。他笑稱自己飲食重口味，來到台灣就是想吃牛肉麵、蚵仔煎跟鳳梨酥，對於大家讚他保養好、狀態和年輕時差異不大，則笑稱有點年紀了，京劇扮相要勒頭，比年輕時覺得痛苦。在《梅蘭芳》中余少群雖然也以京劇的旦角扮相出現，卻沒有演到虞姬，這次在《戲台》算是彌補，不過每次拍攝前光上妝就是兩個半到3小時，加上要勒頭，還是吃了不少苦頭。他表示演虞姬既沒有再特別參考梅蘭芳，本來他沒有想再演出同類型的角色，後來被鼓勵「一種角色但用不同方法演繹，才是真的厲害」，因此接下《戲台》，但要嘗試喜劇演出，又碰上陳佩斯、黃渤等高手，讓他壓力大到要吃助眠的藥物。相較於余少群挑戰喜劇演出、給自己很大壓力，從小就在喜劇演員之家耳濡目染的陳大愚，態度就輕鬆不少，自我打趣稱跟爸爸陳佩斯合作這部片，在電影裡留下紀錄，也算是「忠孝兩全」。他的爺爺陳強本身就是名演員，爺爺跟爸爸也合作過電影，祖孫三代兩對父子都在大銀幕攜手，寫下難得的紀錄。他也表示：「我們是喜劇人，每天都嘻嘻哈哈的，都不會給人家壓力。」首度來到台灣，陳大愚直呼：「好熱，但很宜居。」他在台北沒有先去逛夜市，而是到了著名的文藝人士聚會勝地「明星咖啡館」。37歲的他，已經是4個孩子的爸，表示除了工作時間之外，其他都拿去陪孩子，自己少一點私人的休閒，認為小孩子也長大得快，只能放棄自己的娛樂和休閒。他喜歡陪他們打電動、釣魚、玩小飛機。他笑言：「釣魚會曬到黑得不能再黑，可能以後不能太常讓他們釣魚。」至於小孩們是否接棒、成為家中第4代演員？他答道：「看情況吧，有時候越強迫他們就越不想，當年爸爸也沒強迫我，說不定逼迫他、他們反而想去做AI，要看他們小孩子有沒有天分吧。」