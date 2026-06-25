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▲花田藍衣怒控前公司逼她剃平頭，揚言將槓到底。（圖／翻攝自花田藍衣X）

日本女團AKB48前成員花田藍衣日前因私下與粉絲聯繫，遭經紀公司宣布解除合約，引發外界熱議，事件曝光後她隨即控訴自己曾遭高層要求剃光頭作為謝罪方式，掀起雙方各說各話，昨（24）日她再次透過社群平台發文回應，表示自己願意承擔違反偶像規範的責任，但無法接受公司事後否認曾要求她剃髮，直言自己手上有證據，怒轟：「除了生命，我已經沒有什麼可以失去。」花田藍衣在最新聲明中表示，這次事件確實起因於自己身為偶像卻缺乏應有的自覺，因此即使公司立即解除合約，她也認為是可以理解的結果。不過，她認為公司後續的處理方式已超出她能接受的範圍，尤其自己依照要求完成所謂的「謝罪」，卻反遭公司否認相關要求，讓她對此感到相當失望與憤怒。針對外界質疑她只是留著超短髮，而非真正剃光頭，花田藍衣也親自澄清，表示目前的髮型是經過一段時間留長後的模樣，最初其實比現在更短。她強調，自己手中握有相關證據，不會接受被要求剃頭後又被說成是在說謊，更直言：「除了生命之外，我已經沒有什麼可以失去。」並表示即使需要花上多年時間，也會持續追究到底。花田藍衣再次發聲後，網路上掀起兩極反應。有部分網友認為，她私下接觸粉絲已違反偶像規範，因此遭到解約並不令人意外，也質疑她在道歉後又反控公司，是否缺乏真正反省；但也有支持者認為，如果遭強迫剃頭屬實，公司做法確實值得檢視，希望她能循法律途徑釐清真相，而不是讓事件持續陷入口水戰。目前花田藍衣與經紀公司對於是否曾要求剃光頭謝罪，雙方說法依舊存在明顯落差。花田強調握有相關證據，並表示不會輕易妥協；至於公司方面則否認相關指控，使整起事件演變成各執一詞的羅生門。在更多證據公開或相關調查結果出爐之前，外界仍將持續關注事件後續發展。