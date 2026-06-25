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中國駐泰國大使館23日在臉書粉專發布聲明，聲稱最近社群媒體上流傳的「中國女子警告泰國人」影片，是經過惡意剪輯與虛假旁白，意圖破壞中泰友誼，看似標準的外交澄清文，卻在留言區引來不少泰國民眾吐槽、撻伐。對此，長期觀察泰國產業動態的臉書粉專《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》直言，這不是簡單一支影片造成的情緒，而是長期不信任感的累積。《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》表示，從互動來看，中國大使館的那篇貼文累積的互動量並不低，但留言區展現的幾乎不是支持之情，而是集體反問中國：「你說影片是假新聞，那你的行為呢？」其中最常出現的一句泰文則是：「การกระทำสำคัญกว่าคำพูด」（行動比言語重要）。《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》分析，中國大使館想處理的是「影片真假」，但泰國網友真正討論的是「中國還值不值得相信」，2者完全不是同一個層次，留言裡被提到最多的就是柬埔寨，許多泰國網友質疑，中國一方面說中泰友好，另一方面卻支持柬埔寨、提供軍事裝備、戰車、軍艦與武器；對於泰國人而言，泰柬衝突不是抽象的國際政治，而是邊境安全、領土爭議、軍人與平民可能承受的現實風險，所以他們真正想問的是：「如果中泰真的是兄弟，為什麼你把武器交給正在跟我衝突的人？」《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》並指出，更值得注意的是，留言中也有不少泰國華裔表達失望，有些人明確說自己是華人後代，家族有潮州、客家或華人姓氏背景，但他們現在都對中國政府的行為，感到羞愧與失望，因為中國長期把海外華人、華裔與中華文化包裝成政治資源，好像只要有血緣、祖籍、姓氏，就應該自然親近北京，但現實是，泰國華裔不等於中國人，更不等於支持中國共產黨，祖先文化是一回事，現代中國政府的國家行為則是另一回事。此外，留言區也大量出現「台灣是國家」、「Taiwan is a country」這類留言，這不單單是台灣議題，而是一種反制中國官方敘事的表態，留言區還把很多問題串在一起，包括：中國灰產、詐騙園區、非法中資、零元團、中國餐廳、人民幣交易、中國工廠污染，以及中國媒體長期把泰國描繪成不安全旅遊地點，換句話說，泰國網友對中國的不滿，早就不是單一事件，而是已經形成一個大敘事+中國嘴上說友好，實際上卻把泰國當成市場、通道、資源與戰略緩衝區。《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》坦言，當然也有少數留言理性提醒，中國大使館試圖澄清的影片，確實可能經過惡意剪輯或資訊操作，但就算影片本身有問題，也不代表泰國網友的不信任是假的，一支假影片能引爆情緒，往往不是因為它多真，而是因為它剛好踩中大家心裡早就存在的懷疑，中國大使館以為自己在反假訊息，泰國網友卻把留言區變成一場信任投票，結果很明顯-北京沒有過關。最後，《泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า》也坦言，不管是批判中國政府、中共、中國灰產與中國對柬埔寨的戰略操作，都是可以被討論的，但不應把所有中國人、華人、泰國華裔混在一起，因為中國人民不等於中國政府，泰國華裔不等於北京代理人，反中共不應該淪成仇華。目前看來，泰國民間對中國的觀感，正在從過去的「親近但保留」，慢慢轉向「高度警戒與不信任」，這次中國大使館想澄清的是一支影片，但留言區真正澄清的則是另一件事：泰國人不是不知道中國在做什麼，只是以前不一定說得這麼大聲而已。