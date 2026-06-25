小資族買不起房？根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全台年收入60萬元以下的小資房貸族，2026年第一季核貸量僅有8544筆，首度跌破9千件，創下歷史新低。不僅如此，小資平均房貸金額也來到877萬元、平均貸款利率2.49%，雙雙刷新歷史新高，相比去年同期，全台小資房貸負擔增加約87萬元，房貸增壓幅度甚至超越平均年收入，其中台南房貸負擔更是增加106萬元。
房價攀高、管制未鬆 小資購屋族3大考驗
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，雖然政府先前推動的「新青安政策」一度大幅帶動首購族的買氣，讓小資族的核貸量在政策剛上路時，曾創下單季1.8萬筆的歷史高峰。隨著後續「限貸令」上路，各家銀行在核貸審查上轉趨嚴格。對於財務條件有限的小資族而言，在房市盤整之際，態度只能被迫轉為保守，進一步壓縮了整體的購屋動能。
張旭嵐也指出，近年來房價持續墊高，加上限貸措施並未明顯鬆綁，導致現在的小資購屋族必須面臨「房價高、自備款增加、貸款難」的三重打擊：
1、房價高：今年第一季平均購屋總價已正式突破千萬元大關，小資族在市場上能選擇的物件越來越少。
2、自備款增加：平均核貸成數降至74.72%，創下2020年信用管制以來的新低點，等於平均自備款成數約要2成5。
3、貸款難：銀行審核仍趨於保守，尤其對財務條件有限的客群可能更為謹慎，讓小資族不只購屋門檻越來越高，還越來越難貸。
台南購屋壓力大 上漲速度快過薪資
值得注意的是，這波房貸升壓現象並非只有雙北，最新數據顯示，台南市小資族的房貸負擔年增幅度竟然完全不輸給雙北，出現了「晚一年買房，得多扛百萬貸款」的現象。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，小資購屋門檻已邁入「千萬住宅」時代，由於房價上漲速度明顯快於薪資成長，加上銀行核貸條件仍嚴、自備款門檻提高，對年收水位較低的小資族群而言，購屋大門恐將越來越窄。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，雖然政府先前推動的「新青安政策」一度大幅帶動首購族的買氣，讓小資族的核貸量在政策剛上路時，曾創下單季1.8萬筆的歷史高峰。隨著後續「限貸令」上路，各家銀行在核貸審查上轉趨嚴格。對於財務條件有限的小資族而言，在房市盤整之際，態度只能被迫轉為保守，進一步壓縮了整體的購屋動能。
1、房價高：今年第一季平均購屋總價已正式突破千萬元大關，小資族在市場上能選擇的物件越來越少。
2、自備款增加：平均核貸成數降至74.72%，創下2020年信用管制以來的新低點，等於平均自備款成數約要2成5。
3、貸款難：銀行審核仍趨於保守，尤其對財務條件有限的客群可能更為謹慎，讓小資族不只購屋門檻越來越高，還越來越難貸。
台南購屋壓力大 上漲速度快過薪資
值得注意的是，這波房貸升壓現象並非只有雙北，最新數據顯示，台南市小資族的房貸負擔年增幅度竟然完全不輸給雙北，出現了「晚一年買房，得多扛百萬貸款」的現象。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，小資購屋門檻已邁入「千萬住宅」時代，由於房價上漲速度明顯快於薪資成長，加上銀行核貸條件仍嚴、自備款門檻提高，對年收水位較低的小資族群而言，購屋大門恐將越來越窄。
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