柯震東在澳門拍攝的新片《我未許願先吹蠟燭》即將於本周日（28日）在台北電影節首映，開賣隔天即完售，
大批粉絲引頸期盼。他扮演廢柴魯蛇，特別增胖10公斤，狂吃當地美食，還要苦練粵語台詞，片中更被當時才11歲的女童星JOJO梅靜妍笑粵語太差、乾脆講國語。他坦言：「還好JOJ O私下人很好，還會委婉地教我正確的發音及說法。」
柯震東到澳門變魯蛇 為戲增胖10公斤
在《我未許願先吹蠟燭》柯震東扮演從台灣到澳門發展卻淪為討債打手的廢柴青年，在催繳過程中碰上家裡欠下大筆債務的JOJO梅靜妍，竟然異想天開合作要拿他撿到的籌碼進賭場求翻本。導演之一周鉅宏透露，觀察過在澳門賭場工作的人，因為要輪班日夜顛倒，
常跟同事吃宵夜等等原因，大概都不會很瘦， 加上男主角在電影中也處於頹廢階段，所以不是刻意要把柯震東弄醜，他增胖10公斤是有理由的。
提到這次選擇柯震東扮演男主角的過程，周鉅宏說道：「
印象就是他很帥，而且會演戲，從他過去的演出中，也 讓我感覺他是很真誠的人。劇情設定志華是33歲， 而我和另一位導演胡錦筵直覺最適合的就是柯震東，他那時候剛好就是33歲， 所以我們先把劇本給他看，最後他答應演出，也是超級幸運， 一擊即中。」
觀眾最能明顯看出的就是柯震東增胖10公斤的外型變化，他提前1個月快速增胖，內心其實很焦慮，坦言：「其實過程蠻不舒服的，身體有點難負荷。
看著自己越來越往橫向發展，也擔心會不會很難瘦下來，畢竟現在也超過30歲了， 已經不是新陳代謝能靈活啟動讓自己容易瘦下來的年紀了。」
柯震東學粵語直呼困難 發音一不標準就變罵人
除了吃胖10公斤，
他還要在開拍前半年學講粵語，片中與他有大量對手戲的JOJO梅靜妍， 來自澳門且熟悉粵語，竟給了他無形壓力。他跟著專業老師及導演一起上粵語課，回憶道：「這才發現粵語真的是很困難的語言，甚至連導演幾次跟著我一起上課， 也發現一些和日常不一樣的說法。最難的主要是音調上的變化，念不準可能會變成完全不一樣的意思，甚至會變成貶義詞，一開始也很擔心自己說錯話讓人誤會。」
《我未許願先吹蠟燭》由柯震東、梅靜妍主演，資深金馬獎得主金燕玲以及庹宗華、香港偶像邱士縉等都參與演出，葉全真則客串扮演柯震東的媽媽。片子接連入選義大利遠東國際電影節、
紐約亞洲影展，也入圍2026年台北電影節國際新導演競賽單元，將於8月14日全台上映。
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在《我未許願先吹蠟燭》柯震東扮演從台灣到澳門發展卻淪為討債打手的廢柴青年，在催繳過程中碰上家裡欠下大筆債務的JOJO梅靜妍，竟然異想天開合作要拿他撿到的籌碼進賭場求翻本。導演之一周鉅宏透露，觀察過在澳門賭場工作的人，因為要輪班日夜顛倒，
提到這次選擇柯震東扮演男主角的過程，周鉅宏說道：「
觀眾最能明顯看出的就是柯震東增胖10公斤的外型變化，他提前1個月快速增胖，內心其實很焦慮，坦言：「其實過程蠻不舒服的，身體有點難負荷。
除了吃胖10公斤，
《我未許願先吹蠟燭》由柯震東、梅靜妍主演，資深金馬獎得主金燕玲以及庹宗華、香港偶像邱士縉等都參與演出，葉全真則客串扮演柯震東的媽媽。片子接連入選義大利遠東國際電影節、