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▲宋哥在大雨中自嘲，想要在自家露台養小龍蝦。（圖／翻攝自宋哥臉書）

今（25）日受到颱風外圍環流及西南風影響，全台各地降下大雨，雙北不少地區更陸續傳出積水災情，女星宋哥（宋依璇）也在社群分享家中慘況，透露自家約15坪大的露台，短時間內因豪雨不斷灌入，積水越來越深，幾乎變成一座小型池塘，讓她只能冒著大雨緊急展開搶救，讓她直呼：「哪裡買得到小龍蝦？」影片中可見，宋哥穿梭在露台盆栽之間，不斷拿著掃把將積水往排水孔方向推，全身早已被雨水淋濕，臉上也寫滿疲憊神情。她一邊掃水、一邊無奈向網友求助：「到底有沒有掃水比較快的方法？」甚至自嘲當初還很開心擁有超大露台，如今卻忍不住苦喊：「再露台啊，再露啊！」苦笑模樣讓不少粉絲看了相當心疼。眼看一個人實在忙不過來，宋哥隨後曬出家人穿著黃色雨衣返家支援的畫面，一起加入掃水大作戰，即使面對豪雨來襲，她仍不忘發揮幽默感，在貼文中打趣表示：「哪裡買得到小龍蝦？我覺得現在養殖是好時機。」把原本狼狽的淹水場面，瞬間變成搞笑日常，也讓不少網友笑翻。貼文曝光後，吸引大批網友留言討論，有人笑說宋哥臉上的表情彷彿已經掃到懷疑人生，也有人關心她是否順利排除積水。至於她詢問的掃水方法，網友則紛紛建議，與其拿掃把慢慢推水，不如直接使用抽水馬達最快，也有人提醒應先確認排水孔是否遭落葉堵塞，只要排水恢復順暢，積水自然就能快速消退。宋哥曾在搬入新家時，開心分享家中擁有約15坪大的露台，不但能擺滿植栽，甚至還足夠讓孩子在上面踢球，一度讓不少網友相當羨慕。不過這次豪雨來襲，也讓超大露台瞬間成為排水考驗，雖然宋哥淹水過程讓她忙得焦頭爛額，但仍選擇用幽默態度面對。