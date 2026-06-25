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通車典禮談垃圾政策 賴清德隔空喊話許淑華

中央補助首破300億 賴清德提醒別當一次性紅包

總統賴清德今天出席台鐵集集支線全線復駛通車典禮，致詞時罕見談及南投垃圾處理爭議。他不僅肯定民進黨南投縣長參選人温世政提出的「雞尾酒療法」，更向未出席活動的南投縣長許淑華喊話，認為未必只有興建焚化爐一條路可走。賴清德還提及中央對南投的財政挹注逐年增加，今年首度突破300億元，提醒縣府應將資源投入長期建設，而非用於一次性發放，否則「就像煙火一樣，放了就沒有了」。南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，引發地方居民及茶農反彈。對此，温世政提出所謂「雞尾酒療法」，主張透過多元處理與分散去化方式，取代可能衝擊茶鄉環境的焚化爐方案。此外，行政院長卓榮泰日前赴南投視察外轆排水治理工程時，副縣長王瑞德曾反映地方配合款增加約1億元，造成財政負擔，卓榮泰當場反問「你有困難嗎？」並指出南投今年統籌分配稅款增加約140億元，「地方不可能沒有錢」，一度讓現場氣氛尷尬。交通部今（25）日在南投車埕車站舉辦集集支線全線復駛通車典禮，賴清德親自到場主持，但許淑華並未出席，改由縣府秘書長李良珠代表參加。賴清德致詞時主動提及焚化爐議題，表示許淑華願意面對並解決長期以來的垃圾問題，站在中央政府立場來看值得肯定。不過他隨即話鋒一轉，指出解決垃圾問題是否只有興建焚化爐一種方法，值得進一步思考。他表示，温世政提出的「雞尾酒療法」，透過多元管道與分散處理方式，或許能夠在不新建焚化爐的情況下，同樣達到解決垃圾問題的目標。他認為，這樣的構想具有參考價值。賴清德並強調，不論未來是許淑華成功連任，或是温世政挑戰縣長大位成功，相關做法都值得深入研究與評估。談到地方建設與財政議題時，賴清德指出，南投仍有許多重大建設有待推動，中央除了持續協助，也逐年增加財政資源挹注。並表示若與2015年馬英九執政時期相比，中央給予南投的經費由165億元提升至去年的279億元，今年更首度突破300億元大關，顯示中央對南投發展的重視。賴清德說，他要藉此「勉勵」南投縣政府，無論未來由誰執政，都應善用這筆資源推動各項軟硬體建設，帶動地方長遠發展與競爭力提升。他同時提醒，中央補助款不應淪為短期性發放工具，「一次性的發放就像煙火一樣，放了就沒有了」，唯有投入基礎建設與長期規劃，才能真正讓南投持續進步。