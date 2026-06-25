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自己淋醬大阪燒 網路預選限定手毬壽司

▲ 「手毬壽司」其圓潤可愛的外型宛如傳統玩具「手毬（Temari）」而得名。（圖／星宇航空提供）

美國航線頭等艙 態芮主廚何順凱新菜單

▲ 美國航線頭等艙餐點迎來新一季菜單將蚵仔煎元素納入前餐。（圖／星宇航空提供）

蜷尾家冰淇淋新口味登場

星宇航空宣布自7月1日起全面升級機上餐飲陣容！本次新菜單以「在地文化演繹」與「異國道地風味」為主軸，首度引進日本老字號大阪燒名店「千房」，將經典大阪燒帶上萬呎高空，並推出福岡出發專屬的「手毬壽司」，讓搭乘者在旅途中品味關西與九州的飲食結晶。此外，美國長程航線持續攜手頂尖名廚何順凱Kai Ho帶來新一季奢華佳餚，深受大眾喜愛的蜷尾家冰淇淋亦同步呈獻雲端獨家新口味。7月1日起，搭乘大阪出發前往台北的豪華經濟艙及經濟艙旅客，可於機上享用到老字號名店「千房」大阪燒，更是旅客造訪關西不可錯過的指標美食。此次首波合作將充滿街頭特色的大阪燒帶上萬呎高空，旅客不僅能品嚐熱騰騰的道地關西滋味，還能親手淋上千房特製的大阪燒醬及美乃滋，並撒上海苔粉和柴魚片提升香氣。未來亦將陸續推出章魚燒、歐姆蛋炒麵等多款關西代表性料理，讓旅客於旅途中感受最道地的大阪美食文化。除了關西經典美味，星宇航空也特別為福岡出發前往台北航線的商務艙旅客準備驚喜，將「手毬壽司」納入網路預選限定餐點。這道料理最初是為了讓舞妓（見習藝妓）在用餐時不影響妝容，而發展出優雅且便於一口享用的小巧尺寸壽司，因其圓潤可愛的外型宛如傳統玩具「手毬（Temari）」而得名。美國航線頭等艙餐點迎來新一季菜單更新，持續由米其林三星餐廳「Taïrroir」態芮主廚何順凱Kai Ho操刀規劃，本季以「在地風味的現代轉譯」為核心，將台灣街頭美食元素揉合Fine Dining細節，打造兼具國際視野與在地情懷的空中用餐體驗。前菜結合台灣具代表性的「鹹豆漿」與「蚵仔煎」元素，透過創新烹調技法重新詮釋，喚醒旅人熟悉的味覺記憶；主菜則選用台式西餐演進史中的指標性料理「台塑牛小排」，藉由嚴謹的講究工藝，展現台灣特有的西餐文化精神與款待心意。此外，針對蔬食需求的貴賓，主廚特別設計兼顧營養均衡與豐富口感的蕈菇漢堡。餐點尾聲則以「冰糖燉梨」為靈感，運用當代甜點手法演繹傳統滋味，為整套佳餚畫下溫潤細緻的句點。甜點品牌「蜷尾家」則再度推出雲端新作。凡搭乘自台北出發、航程達3.5 小時以上的商務艙、豪華經濟艙及經濟艙之旅客，即可品嚐首度亮相的「黑芝麻白玉麻糬」杯裝冰淇淋，以香濃溫潤的黑芝麻搭配Q彈軟嫩的白玉麻糬，呈現層次豐富的台式風味與絕佳口感。長程航線頭等艙與商務艙則提供專屬的蜷尾家特製義式冰淇淋「水蜜桃&海鹽牛奶」，這款甜點融入寶島豐饒的水果物產，將夏季多汁甜美的水蜜桃，與微鹹醇厚的海鹽牛奶交織融合，風味清新高雅，帶來優雅的味蕾享受。