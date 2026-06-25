我是廣告 請繼續往下閱讀

涉稀土出口管制 兩名日本人在中國遭拘留

遭拘留兩人任職富士電機 疑涉稀土出口遭查辦

日中關係降溫 企業憂營商風險升高

中國再傳拘留日本公民事件。日本政府24日證實，兩名日本人今年5月在中國遼寧省大連市遭海關拘留，涉嫌違反「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」。日本媒體引述消息人士報導，兩人疑因試圖將受出口管制的稀土相關物品帶離中國而遭查辦。在日中關係持續緊張之際，事件也引發日本企業對中國營商風險的憂慮。日本內閣官房長官木原稔24日在記者會表示，中國海關分別於5月18日及25日在大連拘留兩名日本公民，並於隔日通知日本駐中國使領館。日本外務省指出，兩人涉及同一案件，目前健康狀況良好。木原表示，由於案件仍在調查階段，且基於保護當事人隱私，不便透露更多細節，但日本政府將持續與當事人及相關人士保持聯繫，從保護日本公民的角度妥善因應。中國外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會上證實拘留消息，表示兩名日本人因涉嫌違反中國法律，已依法遭主管機關拘留，並呼籲日方加強教育在華日本公民及企業遵守中國法律法規。日本《共同社》及《日經新聞》等媒體引述多名知情人士報導，被拘留的兩人均任職於富士電機，其中至少一人服務於該公司中國子公司。由於中國近來持續強化稀土及軍民兩用物項出口管制，兩人疑似試圖將稀土加工製品以非管制品項名義出口，因此遭中國海關認定涉嫌違法。中國商務部指出，軍民兩用物項是指同時具有民用與軍事用途的產品、技術及相關物資。中國自2024年12月起實施新版兩用物項出口管制制度，並於近期進一步要求加強執法，呼籲各界舉報超出出口許可範圍等違規行為。富士電機目前在中國生產工業用馬達及自動販賣機等產品，主要供應中國市場。對於員工遭拘留一事，公司僅表示「不予置評」。根據《日經新聞》報導，中國「走私國家禁止進出口的貨物、物品罪」一般可處5年以下有期徒刑或罰金；若案件被認定情節重大，刑期可能超過5年。分析人士指出，此案發生之際，日中關係仍因安全與經貿議題持續降溫。中國政府先前曾批評日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」議題的相關發言，並自今年1月起加強對日本實施軍民兩用物項出口管制，被外界視為對日方立場的反制措施。在此背景下，再度有日本公民因涉及出口管制遭中國拘留，也加深日本企業對中國投資環境的不安。一名日資企業中國子公司高層向《日經新聞》表示，此次事件可能促使企業重新檢視在中國的營運布局；另有日企人士認為，若日中關係未持續惡化，「這類事件或許不會發生」。隨著中國持續收緊稀土及軍民兩用物項出口管理，加上雙邊政治關係仍未見明顯改善，外界預料，日本企業未來在中國從事涉及高科技、關鍵原物料及出口貿易等業務時，將面臨更高的法規遵循與經營風險。