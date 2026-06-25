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韓星玄彬鏡頭前十分高冷正經，去年出席電影試映會時，就婉拒媒體《eyesmag 아이즈매거진》的愛心對半手勢，直接捏扁記者的手，遭粉絲笑虧「愛只留給孫藝真」，沒想到孫藝真近日出席珠寶活動，遇到相同的媒體與要求時，她夫唱婦隨一樣捏扁對方的手，瞬間引起話題。2人合拼一個愛心的拍照手勢在南韓相當流行，玄彬去年（2025）10月受邀出席《誰想當老大》首映會時，知名媒體《eyesmag 아이즈매거진》在台下比出一半愛心，希望男神能拼湊另一半，沒想到玄彬直接捏扁記者的手，獨特的「玄彬愛心」引發討論，記者也笑虧：「除了藝真姐姐之外，就不對別人比愛心的男人……❤️‍🩹」。相隔9個月，這次輪到孫藝真遇到該媒體，記者再次比出一半愛心，結果她先是露出謎之微笑，下一秒捏扁對方的手，重現老公的經典手勢，該記者就笑喊：「好久沒看到的傳奇『玄彬愛心』孫藝真版🫶。」網友也都笑虧，這對夫妻的愛只留給彼此，相當浪漫幽默。孫藝真、玄彬2018年合作電影《極智對決》認識，之後再度合作電視劇《愛的迫降》，沒想到假戲真做2021年認愛，2022年正式結婚，婚後育有一子，兒子於同年出生。孫藝真因婚姻與育兒一度暫別演藝圈，直到2025年才透過電影《徵人啟弒》重返大銀幕，並與玄彬攜手拿下2025年《青龍獎》影帝、影后，事業與家庭兩得意。