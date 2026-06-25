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田中支線提前兩年完工 高鐵接軌南投更便利

沿途風景太迷人 賴清德直呼「想搬來南投住」

停駛5年多的台鐵集集支線今（25）日全線恢復通車，交通部在終點站車埕舉辦通車典禮。總統賴清德出席致詞時宣布另一項好消息，連接高鐵彰化站與台鐵田中站的田中支線，原訂2031年完工通車，將提前兩年至2029年完成，未來外地旅客前往南投旅遊，可望透過高鐵與鐵路無縫接軌，大幅降低塞車困擾。集集支線從彰化縣二水站一路延伸至南投水里車埕站，全長29.7公里，設有7座車站，不僅是台鐵現有最長的支線，也是南投縣唯一的鐵路系統。5年前受台16線邊坡滑動影響，隧道襯砌遭擠壓變形、剝離，導致隧道及連通道約20公尺範圍出現明顯損壞，被迫停駛進行修復工程。總經費達38.9億元的改善計畫，也讓沿線觀光業受到重創，部分地區觀光人潮甚至只剩過往的兩成。原本預計今年9月完工的修復工程，在施工團隊全力趕工下進度超前，因此提前於今天恢復全線通車，也讓沉寂多年的集集線重新迎接旅客回歸。賴清德致詞時以「打斷手骨顛倒勇」形容集集支線歷經災害後浴火重生的成果，盛讚這是展現台灣韌性的最佳例子。他表示，今天是南投的大喜日子，不僅集集支線重新通車，服務品質也比過去更好。他透露，致詞前縣府秘書長李良珠一直相當關心田中支線工程進度，交通部長陳世凱剛剛報告，原定2031年通車的田中支線，可望提前兩年於2029年完工。田中支線全長約3公里，未來將串聯高鐵彰化站與台鐵田中站，成為南投重要的聯外交通命脈。賴清德表示，屆時旅客搭乘高鐵後即可快速轉乘鐵路進入南投，南投居民也能透過這條支線通勤，大幅縮短交通時間。他強調，行政院將持續督導工程進度，交通部也會全力推動，務求工程如期如質完成。剛剛李良珠已經提出邀請，未來中央部會首長可以循著這條軌道建設成果，一路搭車到南投觀光旅遊。除了交通建設，賴清德分享此行的感受。他表示總統座車從台中國際機場前往車埕站約花了50分鐘，沿途看著山林與聚落風光，腦中不斷浮現一個念頭：「如果能夠住在這裡，不知道有多好；定居在這裡，不知道有多好。」賴清德認為，南投的自然環境與他成長的新北萬里有幾分相似，但南投擁有更好的條件，「萬里沒有這麼漂亮的商圈，經濟產業也沒有南投發達。」他表示，隨著交通建設持續到位，南投不僅保有優美的自然環境，也將具備更加便利的生活機能。未來無論是觀光旅遊、工作發展或移居定居，都將更具吸引力，相信越來越多人會愛上南投，選擇在這裡落地生根。