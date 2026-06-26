睽違13年推出續作的《俠盜獵車手6》（《GTA 6》），遊戲工作室Rockstar Games宣布，遊戲於6月25日開放預購，並且推出「一般版」和「終極版」供玩家選擇，一般版售價為80美元（約新台幣2539元），終極版售價為100美元（約新台幣3174元），預計在11月19日上市。但有玩家發現，遊戲中的紋身店、服飾店、髮廊、據點等，都是終極版才有，認為「這樣賣觀感不好，還是因為是大作才這樣有恃無恐」。
《GTA 6》一般、終極版內容曝光
Rockstar Games推出的《GTA 6》，預計在11月19日於 PS5 與 Xbox Series X／S 雙平台推出，目前已開放預購，不過台灣PlayStation Store、Microsoft Store還是不能購買，只能先把遊戲加入收藏清單。目前《GTA 6》一般版售價為80美元（約新台幣2539元），終極版售價為100美元（約新台幣3174元），一般版、終極版、實體版玩家只要預購，就可獲得預購限定「罪惡市復古包」，終極版則有多加紋身店、服飾店、髮廊等遊戲內容。
預購特典「罪惡市復古包」
1955 年款 Vapid Stanier 計程車
Ocean Beach 附近 Shore Court Garage 車庫
Tommy Vercetti 主題經典武器塗裝
傑森專屬粉彩亞麻風格服裝
露西亞專屬紅色亮片洋裝
終極版
1995 年款 Grotti Cheetah 跑車（復古未來風塗裝）
傑森專屬 Dinka Enduro 摩托車
Crest Kayak 獨木舟
Vapid Ganado 越野車
Shitzu Squalo 快艇
1967 年款 Vapid Dominator Buggy
Hawk Revolver 左輪手槍（Vice City 雕刻版本）
Little Morgan Revolver 左輪手槍（Vice City 雕刻版本）
傑森專屬 Girardi ES9 客製化手槍
露西亞專屬 Klose K17 客製化手槍
Vice City 主題服裝套組
Vice City 主題刺青套組
Rideout Customs 改裝工坊
Sara's Unisex Salon 美髮沙龍
Stock 305 服飾店
Paradise Garage 車庫
Electric Fang Tattoo 刺青店
One Eyed Wilie's 改裝工坊
Goodtime Gear 服飾店
Gang Compound 幫派據點突襲任務
Classic Car Collection 經典車收藏內容
分兩版掀論戰 重度玩家直上終極版
消息一出，讓不少玩家認為，這次《GTA 6》銷售方法讓人感到不滿意，「這樣賣觀感不好，還是因為是大作才這樣有恃無恐」，終極版實際上才是完整的普通版，一般版則是閹割版，還有玩家擔心未來其他遊戲發行商也會跟進，壓榨玩家錢包。
不過也有另一派支持者表示，都已經等續作等了13年，加上Rockstar Games推出的遊戲品質佳，終極版的價格還可以接受。《NOWNEWS》記者實際詢問有玩過前作的玩家，他表示，《GTA 6》已經隔了超久才推出，如果要玩就想玩最完整的版本，因此他會選擇終極版，若只是想體驗《GTA 6》主線劇情，一般版就足夠了。
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Rockstar Games推出的《GTA 6》，預計在11月19日於 PS5 與 Xbox Series X／S 雙平台推出，目前已開放預購，不過台灣PlayStation Store、Microsoft Store還是不能購買，只能先把遊戲加入收藏清單。目前《GTA 6》一般版售價為80美元（約新台幣2539元），終極版售價為100美元（約新台幣3174元），一般版、終極版、實體版玩家只要預購，就可獲得預購限定「罪惡市復古包」，終極版則有多加紋身店、服飾店、髮廊等遊戲內容。
1955 年款 Vapid Stanier 計程車
Ocean Beach 附近 Shore Court Garage 車庫
Tommy Vercetti 主題經典武器塗裝
傑森專屬粉彩亞麻風格服裝
露西亞專屬紅色亮片洋裝
1995 年款 Grotti Cheetah 跑車（復古未來風塗裝）
傑森專屬 Dinka Enduro 摩托車
Crest Kayak 獨木舟
Vapid Ganado 越野車
Shitzu Squalo 快艇
1967 年款 Vapid Dominator Buggy
Hawk Revolver 左輪手槍（Vice City 雕刻版本）
Little Morgan Revolver 左輪手槍（Vice City 雕刻版本）
傑森專屬 Girardi ES9 客製化手槍
露西亞專屬 Klose K17 客製化手槍
Vice City 主題服裝套組
Vice City 主題刺青套組
Rideout Customs 改裝工坊
Sara's Unisex Salon 美髮沙龍
Stock 305 服飾店
Paradise Garage 車庫
Electric Fang Tattoo 刺青店
One Eyed Wilie's 改裝工坊
Goodtime Gear 服飾店
Gang Compound 幫派據點突襲任務
Classic Car Collection 經典車收藏內容
消息一出，讓不少玩家認為，這次《GTA 6》銷售方法讓人感到不滿意，「這樣賣觀感不好，還是因為是大作才這樣有恃無恐」，終極版實際上才是完整的普通版，一般版則是閹割版，還有玩家擔心未來其他遊戲發行商也會跟進，壓榨玩家錢包。
不過也有另一派支持者表示，都已經等續作等了13年，加上Rockstar Games推出的遊戲品質佳，終極版的價格還可以接受。《NOWNEWS》記者實際詢問有玩過前作的玩家，他表示，《GTA 6》已經隔了超久才推出，如果要玩就想玩最完整的版本，因此他會選擇終極版，若只是想體驗《GTA 6》主線劇情，一般版就足夠了。