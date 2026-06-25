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▲劉伊心（右）與李愛綺（左）一起來挺「關三兄弟」發片。（圖／記者吳翊緁攝）

▲何妤玟來為「關三兄弟」發片記者會擔任主持人。（圖／記者吳翊緁攝）

▲劉伊心樂見「關三兄弟」發片，臉上帶著笑容，沒有被徵求助理遭批評的事件影響心情。（圖／記者吳翊緁攝）

有「美胸皇后」之稱的「老虎牙子」董事長夫人劉伊心，之前開出45000徵求「家庭教育陪伴特助」，工作內容卻涵蓋照顧小孩，開車、拍攝及剪輯短影音，被批一人身兼數職只給一分薪水，她今（25）日出席好友「關三兄弟」發片記者會，表示因為用AI幫忙把職缺可能會需要碰到的工作項目都列出來，卻突槌成好像一個人要做很多工作，其實她只是希望「稍微幫到忙」就可以，助理也已經來上工，目前在試用期。劉伊心在工作需求中提到要接送小孩、陪讀、剪輯影片及配合家庭旅遊等事項，連端午連假也要上班，還需要有手機拍攝及基礎剪輯能力，網友直呼：「司機＋保母＋家教＋攝影師＋剪輯師，總共4種工作綜合起來只值4萬5000元？」她今天解釋道：「不會真的做那麼多事情，我寫了這麼多，是因為AI直接貼上去，不要太相信AI。」新助理才剛上工沒多久，若能順利通過試用，將於8月1日正式轉為正職。自己家裡有3個孩子，劉伊心才會把可能的需求一併寫出來，也一再表示稍微幫到忙就可以，稱想找「生活陪伴者」，而不是在找專業保母或專業陪玩。她笑道：「大家真的可以輕鬆看待這件事。」而且職缺下架前還收到20多封履歷，最後錄取的是22歲、剛畢業的年輕人，她甚至在視訊面試時打趣問道：「在這種情況下你還敢投履歷？」因為對方7月底才退伍，現在試用其先讓他熟悉工作內容，也可以增進彼此的了解。對於這個助理的工作，劉伊心再清楚說明：「上班時間為每天8小時，重視的是企劃與行政能力。」她的前助理也有拍片為她解釋，可是和她自己拍攝的道歉影片背景相似，讓網友質疑真實性，她解釋當天是在髮廊做頭髮，前助理看到新聞特地前來陪伴她5個小時，希望她的心情不要受到影響，之後才各自在店裡樓上的小房間拍影片，才有這種巧合。在前來應徵的人員中，劉伊心最後選擇22歲的青年，認為他們體力好，也很擅長一鍵搞定所有事，對於使用各種軟體的能力也很不錯。之前他們一家人到台東，開了7個小時的車，助理就一路上和孩子聊天、跟他們互動，讓她的壓力減輕不少，畢竟爸媽跟小孩聊天其實也很花腦力，這種幫助就是她期待助理能提供的。