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韓劇《鐵拳教育》每集的案件都掀起觀眾熱烈討論，其中承硯高中案件裡的模範生鄭賢民（金泰英飾）遭遇更是讓觀眾看得超火大。賢民媽媽一心只想把兒子送進醫學系，不只把房門拆掉、全天盯著他念書，甚至還把毒品包裝成「聰明藥」逼兒子吃下肚，讓不少觀眾氣到直呼：「這根本比反派還恐怖！」劇情中，賢民媽媽的控制欲，在對醫學院光環的追求下徹底失控。為了讓兒子專心準備升學，她直接拆掉房門，隨時監視賢民讀書狀況，後來更拿出所謂的「聰明藥」要兒子服用，沒想到裡頭其實含有毒品成分，害得賢民身體撐不住，差點連命都沒了。兒子考試到一半暈倒，賢民媽媽第一時間關心的不是兒子的身體而是成績，還要賢民趕快去完成考試。即便得知聰明藥裡含有毒品成分，賢民媽媽也依然堅持要賢民吃下肚，搞到賢民都要住院治療。在兒子住院期間，羅華振把同樣的極端教育法套在賢民媽媽身上，要她按照自己列的時間表讀書，飲食、睡眠都少得可憐，然而即便賢民媽媽已經體會過一樣的痛苦，最後她還是沒有反省，在聽到兒子要放棄醫學院另尋出路時，她照樣情勒，崩潰質疑兒子：「你怎麼能就這樣放棄！」許多觀眾看完後都直呼血壓飆高，認為賢民媽媽根本是《鐵拳教育》目前最讓人生氣的角色之一，別的角色使壞到別人身上雖然很壞，但賢民媽媽差點逼死的可是自己兒子，不少人都感嘆：「情勒家長比校園惡霸還可怕」。