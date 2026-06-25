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國民黨立委王鴻薇昨（24）日在立法院質詢時指出，國防部電訊發展室疑似有外派人員在網路發文，內容提及泰國據點照片、無線電頻段及人員名單等敏感資訊，甚至被泰國媒體引用報導，恐涉及機密外洩風險。不過，卻被台灣青年世代共好協會理事長張育萌抓包，該匿名爆料文「通篇支語」，堪稱超低品質的網軍創作文，更提醒王鴻薇是「被詐騙的高危險群」務必小心。據了解，此爆料者自稱為國防部電展室外派人員，並以「在泰國鄉下角落當老鼠的日子」為題，抒發外派不滿，甚至提及待遇與經費問題，然而其中也包含疑似機敏資訊與工作細節。而國防部長顧立雄當場嚴正否認，強調相關內容並非我國駐外人員所撰寫，貼文所述亦多有不實之處，並明確表示「沒有這件事」。張育萌進一步指出，爆料文中出現如「牛逼」、「公幹」、「鏈接」等用語，與台灣常用語言習慣不符，明顯是支語大爆發，質疑整體內容可信度極低。他更批評，拿這種超低品質的網軍創作文來國會殿堂質詢，「我也真的是服了王鴻薇，能夠秀下限到這種程度」。另據《自由時報》報導，該爆料早在本月初即曾被寄送至媒體單位，但寄件人自稱「新北市Z世代市民」，甚至使用藝人姓名「倪安東」作為假名，聯絡方式亦多數無法查證，疑為假帳號操作。張育萌也諷刺提醒，王鴻薇是「被詐騙的高危險群」，請她務必小心，別點擊來路不明的「鏈接」，否則質詢前可能手機會先中毒。