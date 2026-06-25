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業務互補：台北港、台中港雙基地

2035年轉型全方位能源設備商

世紀風電今（25）日暫停交易，並在下午召開重訊記者會，表示將透過發行新股方式取得世紀樺欣風能股份有限公司（以下簡稱「世紀樺欣」）100%股權，暫定今年12月31日為股份轉換基準日；同時公司將更名為「世紀能源設備股份有限公司」。世紀風電作為集團離岸風電水下基礎的核心製造與交付平台，擁有台北港重件碼頭腹地及自主研發專利重吊設備「擎天塔」；世紀樺欣則深耕台中港，專精於水下基礎、關鍵管件、基樁及風機塔架製造。世紀風電表示，今日召開董事會，通過以發行新股方式取得世紀樺欣100%股權，換股比例定為「世紀風電0.22股換發1股世紀樺欣」，預計發行新股4.4萬張，佔總股本比例約18.64%。公司預計在8月12日召開股東臨時會，針對股份轉換案與更名案進行討論。待股東會決議通過並取得主管機關核准後，暫定今年12月31日為股份轉換基準日。屆時，世紀樺欣將成為世紀風電百分之百持股之子公司，並將依相關法令與證券櫃檯買賣中心規定，終止交易並停止公開發行。世紀風電表示，本次上下游整併後，將充分發揮「台北港＋台中港」的雙基地優勢，在關鍵零組件掌握、原物料共同採購、品質共管及工程調度上發揮綜效，全面提升大型離岸風電的承攬與執行效率，為進軍亞太市場奠定堅實基礎。著眼於AI基礎設施蓬勃發展所帶來的電力需求，世紀風電營運範疇將不再侷限於離岸風電。公司指出，未來將以海事級重件鋼構專業、深水碼頭優勢，結合精密焊接核心技術為基石，目標在2035年轉型為全方位能源設備製造商。