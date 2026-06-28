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《超級變色龍》玩法規則介紹

▲玩家會被隨機分配是躲藏者，或是獵人。（圖／Steam）

▲《超級變色龍》在上市半個月，銷量就突破1000萬套，相當驚人。（圖／翻攝自LEMORION X）

不會畫畫也能玩 社群擴散力驚人

日本獨立遊戲開發者 Lemorion_1224 和 Haganeiro 聯手打造的Steam多人派對遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON），一上市就受到不少玩家歡迎，在推出16天後就創下1000萬套的驚人銷量，更一舉攻占 Steam 台灣地區銷售排行榜冠軍！《NOWNEWS》整理了這款遊戲的玩法、開發者故事，讓你了解《超級變色龍》為什麼這麼紅。《超級變色龍》每場遊戲最多可以給24人遊玩，不過官方建議玩家人數為2到10人，遊戲中所有玩家都是白色的人形，玩家會被隨機分成兩個陣營，一個是負責躲藏、較嬌小的「Hiders」（躲藏者），另一批則是體型高大、手持步槍的「Hunters」（獵人）。獵人在時間內把躲藏者全部找到，就算獵人獲勝；只要有一個躲藏者在遊戲時間結束後沒有被找到，就是全部躲藏者獲勝。躲藏者在躲藏時間內，要利用畫筆跟調色盤，把自己隱藏在地圖的各個角落，讓自己化身為牆壁、地板、畫作、道具等物品的一部分，考驗獵人的視力，玩家們也可利用「空白鍵」吸取周圍的顏色，塗在自己身上，讓自己完美融入周遭環境。而獵人就是要睜大眼睛，找出以各種「奇怪」方式藏起來的躲藏者，當獵人的人，可留意環境的光影，以及有沒有突然多出的「小東西」，找出躲藏者。《超級變色龍》由獨立開發者Lemorion_1224與Haganeiro聯手打造，最初的概念是《要塞英雄》中的道具捉迷藏玩法，後來他們決定以「在身上塗顏色藏起來」的模式，打造這款遊戲，Lemorion_1224負責地圖與模型，Haganeiro則負責系統開發。Haganeiro曾透露，實際核心開發時間僅有2個月，若加上沿用自先前作品的功能，總開發時間約4至5個月，並在6月10日正式發售，台灣售價僅136元。遊戲名稱《Meccha Chameleon》中的「Meccha」，是日本關西方言超級、非常的意思，Chameleon則是變色龍的英文。《超級變色龍》每一場遊戲都是創意競賽，就算是同樣的地圖，大家也會有自己的躲藏方法，不同的姿勢搭配每個人的「畫工」，可以營造出各種笑點，就算是不太會畫畫的「靈魂畫師」，也能用創意方式把自己藏起來，許多玩家把自己玩《超級變色龍》的影片、遊戲截圖分享到社群平台上，掀起大家一起找躲藏者到底在哪裡的旋風。獨特的遊戲模式，讓同時在線玩家人數一度超過13萬人，遊戲更在上市後半個月（截至6月26日），就賣破1000萬套，更登上Steam台灣地區銷售排行榜第一名。