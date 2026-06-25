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筆試大改版：取消是非題、首納危險感知影片題

▲正確觀念與態度題型參考。（圖／公路局提供）

▲安全駕駛能力題型參考。（圖／公路局提供）

▲危險感知能力題型參考。（圖／公路局提供）

吊銷禁考3年以上：須先完成駕訓課程

▲吊銷禁考3年以上重考前須完成駕駛訓練課。（圖／公路局提供）

下週起駕照管理新制上路！公路局局長林福山指出，6月30日將實施「吊銷禁考3年以上重考前須完成駕駛訓練課程」及「汽車駕照筆試改採全選擇題，並首納危險感知情境影片題」共2項新制，同時也將速度管理觀念放入題型當中。汽車駕照筆試將自115年6月30日起，全面取消是非題，改採全選擇題作答，考題由40題增至50題，並首度納入5題危險感知情境影片題，占比達10%。「十次車禍九次快」林福山說，根據國際OECD研究當駕駛車輛發生碰撞用路人時，行駛車速越高，用路人死亡率大幅增加，將此重要觀念亦納入本次汽車筆試必考題型。新版題庫共計1,100題，架構核心涵蓋「正確觀念與態度」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」及「危險感知能力」，期透過模擬情境式測驗，提升考照鑑別度，並深化駕駛人道路風險防禦觀念。林福山指出，監理服務網已同步提供新、舊版題庫及模擬測驗功能，歡迎民眾多加利用。另外，「吊銷禁考3年以上應完成駕訓課程」措施，主要是駕駛人多涉及酒駕、危險駕駛或屢次違規再犯，且長時間未實際駕駛，可能影響駕駛熟練度及風險應變能力。根據統計，每年約有1萬人吊銷駕照而重考，其中吊銷駕照3年以上者約2100多人，汽車約1500多人、機車約600多人。林福山說，自115年6月30日起，受吊銷駕照且禁考期間達3年以上者，重新申請考驗前，除應完成道路交通安全講習外，尚須依申請考驗駕照車類，先至駕訓班完成駕訓課程；禁考期間達6年以上者，必須再參加公路人員訓練所教育，課程。民眾可至監理服務網查詢是否須適用新制重考條件，或洽詢鄰近監理所、站，至合法駕訓班參加駕訓課程後再重新申請考驗。公路局提醒，新制實施後，吊銷禁考3年以上駕駛人得依吊銷前曾領有的駕照等級，申請考領同等級或以下車類駕照，並完成駕訓課程得重新考驗；不過，禁考期間達6年以上者，僅限考小型車及普通重型機車駕照。