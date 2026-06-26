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▲過去八里生活圈具備基本生活機能，淡江大橋通車後，採買、聚餐等選擇更加多元。（圖／信義房屋）

歷經多年興建，串聯淡水與八里的淡江大橋正式開通，不僅大幅縮短車程時間，也讓淡水、八里兩地生活圈進一步融合。信義房屋專家表示，過去八里居民需要繞行或跨區採買、聚餐的需求，如今透過淡江大橋即可快速抵達，生活機能選擇更加多元，便利性大幅提升。信義房屋淡水重劃店主任吳敏慈表示，自己從小在八里長大，對區域發展變化感受特別深刻，過去八里雖已具備傳統市場、便利商店、全聯福利中心等基本生活機能，但若是想要有更多購物、餐飲或休閒娛樂選擇，多數居民仍會前往淡水、新莊、三重、北投等地消費。淡江大橋開通後，最明顯的改變就是八里與淡水的距離大幅拉近，30-40分鐘的車程可縮短至10分鐘即可抵達淡水家樂福及淡水捷運站周邊商圈，無論是日常採買、家庭聚餐或假日休閒，都讓居民擁有更大的生活範圍，也使淡水與八里的生活圈逐漸形成共融發展。交通利多帶動下，房市也出現新的變化。吳敏慈觀察，近期來自外區的購屋詢問度確實有所增加，除了淡水本地市場持續穩定外，八里的看屋人潮也明顯增溫，其中來自北投、士林、三重等地區的民眾比例增加不少。許多原本對八里較為陌生的購屋族，因為淡江大橋開通而願意到當地走訪了解，進一步提升區域能見度。在產品方面，目前市場主流仍以兩房至三房、附車位的電梯大樓最受歡迎，總價帶約落在1,000萬元至1,800萬元之間。其中，八里左岸、水岸第一排或台北港重劃區內屋齡較新的產品，因具備景觀與規劃優勢，受到不少換屋族與退休族青睞。價格方面，八里舊市區屋齡約24至32年的大樓產品，單價約每坪24至29萬元；屋齡10年內的新成屋，單價約35至40萬元；而近年預售案成交單價則已來到每坪42至46萬元左右。吳敏慈指出，目前八里購屋族群除了在地首購客之外，也吸引不少來自雙北蛋黃區的換屋需求。例如部分蘆洲、三重居民出售舊公寓後，希望以相近總價換購較新的電梯大樓；另有部分退休族看好八里的居住環境與水岸景觀而選擇移居。隨著北士科、AI產業聚落以及輝達等國際企業話題持續帶動北台灣房市關注，相較於北士科周邊動輒每坪160萬至180萬元的房價，八里仍具有約四分之一價格的優勢，對於追求居住品質與負擔能力兼顧的購屋族而言，吸引力持續提升。