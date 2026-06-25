我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白家綺（如圖）與吳東諺是二婚，她表示自己從沒想過還有機會再走入婚姻。（圖／記者林柏年攝）

藝人白家綺、吳東諺20日在典華補辦婚宴，25日再度於社群分享婚禮花絮，並寫下長文向丈夫深情告白。她坦言，交往期間每次吵架都會向吳東諺提分手，沒想到對方從來沒有答應過，反而用耐心與愛陪伴她走過低潮。經歷過一段婚姻的她，也感性表示，曾以為自己這輩子不會再走進婚姻，直到遇見吳東諺，才讓她願意再次相信愛情。白家綺在臉書發文表示，感謝吳東諺當年即使被自己拒絕得「體無完膚」，仍沒有放棄追求。她更自爆，兩人交往時只要一吵架，自己就會提分手，「謝謝你從來沒有答應我。」她坦言，當時一直想證明自己是不值得被愛的人，所幸吳東諺沒有讓她得逞，而是用耐心、溫柔與愛，一點一滴讓她重新相信愛情。她也分享婚後點滴，表示自己每次懷孕都胖近20公斤，連自己都覺得不好看時，吳東諺依舊用充滿愛意的眼神看著她，像熱戀時一樣抱著、親著她，還會笑說：「誰的老婆這麼美呀？」白家綺坦言，當自己情緒失控、像刺蝟一樣時，吳東諺從未逃避，而是選擇把她抱得更緊，或牽著她的手一起禱告，陪伴她度過每一個低潮。她感性表示，自己曾以為經歷一段婚姻後，不會再走進婚姻，但因為吳東諺用無私的愛接納她與孩子，陪伴她走過生命中的傷痛，也讓她明白，原來不需要把一切都做到最好，依然值得被愛。