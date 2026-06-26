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信義房屋在《數位時代》2026「FCA創新商務獎」斬獲雙獎－「Ai一鍵清空」獲最佳體驗創新銀獎、「不動產廣告AI審查服務」獲最佳管理創新銅獎。前者讓線上諮詢轉換率提升近4倍，後者年省工時逾8,000小時。FCA創新商務獎聚焦企業如何透過創新科技創造實際商業價值，表彰在產品、服務、管理與商業模式等面向具代表性的創新案例，信義房屋此次獲獎的兩項AI服務，皆來自第一線服務場景的實際需求。榮獲「最佳體驗創新銀獎」的「Ai一鍵清空」，是信義房屋運用生成式AI打造的創新服務。過去民眾出售房屋時，往往需要自行整理居家空間，才能拍攝銷售照片或進行賞屋展示，過程耗時且費力。透過Ai一鍵清空技術，系統能快速辨識室內物件並生成清空後的空間畫面，協助消費者更直觀呈現房屋空間條件與格局特色，也讓潛在買方更容易想像未來居住樣貌。這項服務不僅提升房屋展示效率，也降低購售屋過程中的溝通成本，讓看屋體驗更加便利。自去（2025）年8月上線以來，已展現具體成效，用戶站內參與時間成長2倍、線上諮詢轉換率提升近4倍，而透過AI判讀機制排除非必要運算，亦降低30%營運成本，兼顧消費者體驗與營運效率。而獲得「最佳管理創新銅獎」的「不動產廣告AI審查服務」，則將AI技術應用於提升不動產廣告資訊正確性，進而維護交易市場資訊安全。不動產廣告攸關消費者對物件條件的判斷，講求資料確實，過去在房屋廣告刊登前，需仰賴人工逐筆審查，面對大量物件資訊，不僅耗時，也容易因人工作業產生疏漏。信義房屋運用自然語言理解（NLU）與影像辨識（CV）技術，自動檢核房屋廣告中的文字與圖片內容是否一致，並即時辨識可能存在的錯誤或不實資訊。透過AI輔助審查機制，不僅提升作業效率，更進一步降低資訊落差與交易風險，讓消費者獲得更透明、可信的房屋資訊。透過不動產廣告AI審查系統，每年節省工時達8,000小時以上，且稽核缺失案件大幅減少超過七成，提升信義房屋對廣告合規的把關能力，也同步提升消費者對信義房屋的品牌信任度與服務體驗滿意度。信義房屋表示，AI應用不是為了取代人，而是協助處理重複性工作，讓同仁能將更多心力投入客戶服務與專業判斷。近年來，公司持續推動AI技術與服務流程結合，從提升客戶體驗到強化交易資訊安全，皆以解決實際問題為出發點。此次獲得FCA創新商務獎雙獎肯定，也反映企業長期投入數位創新的成果。房地產交易牽涉人生重要決策，消費者期待的不只是效率，更是值得信賴的服務體驗。信義房屋亦將持續深化AI與數據應用，透過創新科技提升服務品質與交易資訊安全，為消費者與整體不動產交易市場創造更安心、便利的購售屋體驗。