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▲張凌赫在節目中自曝去做健檢，檢查結果體重68公斤，體脂只有8%，相當纖瘦。（圖／翻攝自中國藍新聞微博）

▲張凌赫體重波動幅度大，大學一度胖到100公斤，後來靠著控制飲食與運動，4個月內瘦了25公斤，最瘦時僅約67.5至70公斤。（圖／翻攝自张凌赫IG＠zhanglinghe__1230）

中國男神張凌赫今年3月憑古裝劇《逐玉》攀上事業高峰，戲約和待播新劇不少，而他在綜藝領域中真性情的表現也圈粉無數，近日張凌赫在節目中公開自己的體檢數字，身高190公分，體重只有68公斤，引起粉絲議論，直呼偶像過於纖瘦，「只剩骨頭了吧？」張凌赫在陸綜《開始推理吧》透露，前幾天去做健康檢查，「68公斤，我體脂只有8」，身高190公分的他，體重不到70公斤，體脂率更低至8%，此數字讓粉絲大呼：「太瘦了，要好好吃飯」、「過瘦的人免疫力低下，容易生病」、「想把我的飯量匀一半出來給他，是不是都不吃啊」、「瘦成皮包骨」、「心疼死我了！」身形高大的張凌赫體重波動幅度大，就讀南京師範大學電氣工程系時，因為學業壓力與生活習慣，體重一度高達100公斤，曾經發生高中同學在路上沒認出他而大受打擊，後來靠著控制飲食與高強度運動，張凌赫在4個月內瘦了25公斤，最瘦時僅約67.5至70公斤。進入演藝圈後，張凌赫的體脂大約10%，體重多穩定維持在75至78公斤左右，展現高䠷、精實的勻稱比例，而當年為了在《逐玉》中撐起厚重的武將盔甲，他在開拍前特別進行重量訓練增肌，將體態鍛鍊得更具力量感與線條。