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▲管虎（右）和梁靜（左）夫妻聯手打造大片《東極島》，帶著該片一起來台出席兩岸電影展活動。（圖／兩岸電影展提供）

▲朱一龍（右）和倪妮（左）曾在颱風天還繼續拍攝《東極島》，展現敬業精神。（圖／翻攝自IMDb）

▲管虎近日才接到奧斯卡金像獎主辦單位邀約，將成為有投票資格的會員。（圖／兩岸電影展提供）

▲梁靜雖然還是很喜歡當演員，卻認為做製片的成就感更大。（圖／兩岸電影展提供）

第17屆兩岸電影展邀到導演管虎耗資6億（約合台幣的28億）的大片《東極島》來台放映，兩位男主角朱一龍、吳磊都是超人氣流量小生，但都為這部片又曬黑、又弄髒，還因為大量的水下演出，被操到體脂都剩零點幾。管虎還揭祕，本身有潛水執照的朱一龍，一度被水下畫面的鋼絲纏住身體，差一點就要沒氣，趕快比出求救的動作。而片子剛開始朱一龍跟吳磊在船上跳入海中，也是真的在東海上拍攝。《東極島》根據島上漁民拯救被日軍捕獲的英國戰俘史實改編，當初日本人要用「里斯本丸」貨輪將他們運至本土做苦役，不過美軍魚雷擊中該船，船內的英國戰俘跳海求生，周圍日本船上軍人還對他們開槍，但浙江東極島駕漁船救人。片子因而有很多水下畫面，拍出媲美好萊塢的氣派，卻也讓朱一龍拍到差點小命不保，剛開場他與吳磊跳進東海的場面，也曾讓劇組拍得提心吊膽。原本兩岸電影展積極邀約朱一龍訪台，最後雖然只有管虎和擔任製片的太座梁靜來台，兩人對於朱一龍和吳磊都是讚美，外界好奇身為超紅流量的他們，為何會願意把自己弄得又黑又髒，還要因為大量水下演出把自己操到體脂超低、剩下皮包骨，梁靜則稱他們兩個都是好演員，看到劇本覺得角色好，都感到興奮，馬上會自主進行操練、為角色準備，並不會討價還價。管虎坦言：「這次才知道好萊塢電影都不是水裡實拍，在水下拍比水面還難，對演員實力、體力也都是考驗。」他們甚至還找來科學研究所的人，打造水下拍攝使用的設備，可是最砸錢的還是在東極島實地拍攝，搭造二戰時期的老屋，那個場地並不在島上的觀光區，過去要兩個小時，還得一磚一瓦運過去搭建。不過梁靜表示，那個區域是勘景時突然發現沒人走的山坳有廢棄的老房子和劇本裡剛好有寫到的廟，已經覺得像老天爺的恩賜，演員到了哪裡也格外入戲。而在拍攝期間，劇組除了東極島實景外，還在鄰近幾個島上分別取景，接連碰到兩個颱風，管虎一看到草被吹動，馬上趕到氣氛十足、不拍不行，立刻就把朱一龍與倪妮找來拍，他們也沒有第二句話，拿出大牌紅星的專業表現。至於吳磊更是有一回演出水下逆流游泳求生的戲，本來已經拍好了，他覺得逆流時自己應該游得再不順、吃力一些，還要求能否把水壓加大再拍一次。梁靜笑言，吳磊還沒開始拍《東極島》，光在上個劇組就開始準備，一到空檔就脫衣服、把自己曬黑，結果反而是上一組係因為太黑、不連戲。倪妮也是，平常都注意美白，拍這部片反而去助曬，就更別提8月在浙江的島上熱到常常都滿頭大汗，且當地的環境絕對沒有可能跟大都會一樣方便，演員都需要克服。這次管虎和弟子費振翔聯手執導，梁靜來當製片，若有意見不合，梁靜表示：「八成聽導演的，如果我有道理才聽我的。」她還記得上次拍攝彭于晏主演的《狗陣》，在疫情期間管虎想要弄一個馬戲團的內容，她直呼：「團隊還能從附近弄來動物已經不錯了，後來雖然算了，但他仍然想辦法解決了他自己的問題。」這回來台剛好彭于晏到英國拍戲、沒辦法碰面，倒是合作過的阮經天會去看《東極島》，確定重聚。梁靜從演員跨到製片，表示還是很喜歡演戲，但做製片成就感會更大，因為是幫助夢完成的人，而不只是夢裡面的一個因素。她笑稱管虎仍很愛看電影，平均一天在家能看兩部，好的、壞的都看，甚至曾經有段時間常在半夜看電鋸殺人的片子，感到很紓壓，她自己是不敢陪著，她比較喜歡輕鬆、現代的題材，也在社群平台上看過《左撇子女孩》、《影后》、《華燈初上》等台灣影片，認為《影后》裡面的演員都很不錯。管虎才剛接到奧斯卡金像獎主辦單位的邀請，可望成為有投票資格的會員，他認為可以提前多看很多好電影。他其實越來越覺得拍每部戲其實都挺不容易，精力與體力都容易到極限，看到不好的片子也能提醒自己這個錯誤不能犯，也是會有收穫。他自認以前還有點社恐，現在已經好多了。