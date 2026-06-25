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引領全球潮流的生活風格品牌 MINISO 正式插旗台北核心時尚指標——新光三越台北南西一館 B1F！作為全台北首間品牌門市，「MINISO 新光三越台北南西店」將於 2026 年 06 月 25 日盛大開幕。為了帶給台北消費者全新驚喜，現場特別打造YOYO 與迪士尼經典角色「史迪奇」大型FRP 公仔打卡點。開幕期間正逢迪士尼年度重磅動畫電影《玩具總動員5》熱映中，品牌為此祭出強檔狂歡活動，包含首兩日限定的購買迪士尼系列商品贈指定盲盒、滿額送官方限量海報，更有單筆滿$1,000抽 21 吋炫彩史迪奇公仔與頂流 Butterbear 盲盒一中盒等豐富好康，勢必引爆今年夏天南西商圈最狂熱的潮流玩具風暴！MINISO與風靡全球的高人氣角色聯名聞名世界，從盲盒公仔、軟萌玩偶到生活雜貨與精緻配件，成功將療癒感帶進大眾日常，精準捕捉現代消費者的情緒價值。本次台北首店進駐引領流行趨勢的南西潮流核心，店裝視覺再度升級，現場最受矚目的莫過於首次亮相的「 YOYO FRP」與「大型史迪奇 FRP」公仔，維妙維肖的超萌姿態座落於店內，預計將成為社群平台最新的熱門打卡地標！門市更全面集結了豐富的潮流玩具，其中本次主打的重磅 IP「YOYO」系列新品更是備受期待，不論是滿足個人收藏或作為極具質感的贈禮，都要讓台北粉絲逛得過癮。隨著全球萬眾矚目的動畫巨作《玩具總動員5》已於 06 月 17 日在全台戲院盛大上映，全台再次掀起玩具狂熱。MINISO 台北南西店為了與影迷一同狂歡，特別在開幕首兩日（6月25日至6月26日）祭出「前100名限定」的雙重迪士尼強檔好康！活動期間，消費者只要在店內消費任何迪士尼系列商品並成功加入 MINISO 官方 LINE 好友，即可獲得「指定盲盒 3 選一」（數量有限，贈完為止），款式包含熱銷的「史迪奇枕頭大戰系列盲盒」、「米奇有趣碰撞搪膠毛絨盲盒」，以及「動物方城市拍檔喬裝盲盒」。此外，凡消費迪士尼系列商品滿 NT$1,000，還能額外獲得極具收藏價值的官方《玩具總動員5》電影海報，絕對是影迷不容錯過的入手好時機。除了限量的入店禮與滿額贈，驚喜不間斷的「滿額抽獎活動」更是本次開幕的重頭戲！消費者只要在店內單筆消費滿 NT$1,000，即可獲得一次抽獎資格。MINISO 這次大方祭出多款專櫃熱銷的夢幻逸品作為抽獎大獎，包含收藏家爭相入手的特大視覺感「21吋炫彩史迪奇公仔」、軟萌爆表的「史迪奇14吋花環站姿公仔」與「史迪奇12號六手站姿公仔」；此外，盲盒大玩家最愛的整盒端系列——「YOYO逐風日記香薰盲盒 (中盒)」以及近期討論度破表的「Butterbear頂流團隊盲盒一中盒」也在獎項名單中，讓療癒一次到位！