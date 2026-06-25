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當旅行變成一場「不能錯過任何景點」的競賽，是否也忘了旅行最初的樣子？來自義大利威尼斯的搞怪時髦行李箱品牌 CRASH BAGGAGE，以經典「撞擊凹痕」設計顛覆大眾對行李箱的想像，今再度邀請品牌創辦人 Francesco Pavia 抵台，親自分享品牌最新理念，並宣布全新 Quiet 系列將於 6月25日率先在台全球首發，推出暖銅（Warm Bronze）、鐵灰（Raw Steel）與紫霧（Dusty Rose）三款全新霧面金屬色，以更低調、更有質感的設計，重新定義旅行與奢華。「每個人都急著被看見。」Francesco表示，相較於追求吸睛與炫耀，Quiet 系列像是一箱邀請函，邀請大家拋開汲汲營營的日常，放慢腳步，因為真正珍貴的，是能夠掌握自己的時間，不被外界節奏推著走，創造屬於自我的體驗。近年「特種兵旅遊」、「景點打卡」、「社群同款行程」蔚為風潮，不少人出國前花上數十個小時排行程，只為了把每一站都走完，卻反而忘了旅行真正的意義。對此，Francesco有不同的看法。「旅行最有趣的地方，往往不是計畫好的那一刻，而是那些計畫之外的意外。」他認為，餐廳客滿、迷路、臨時改變路線，甚至因為一場午後大雨而走進一間陌生咖啡館，都可能成為一趟旅程最值得回味的故事。「真正的旅行，不是完成一張清單，而是享受當下。」因此，CRASH BAGGAGE 希望透過 Quiet 系列，邀請旅人放慢腳步，不需要急著向任何人證明這趟旅行有多精彩，而是重新找回屬於自己的旅行節奏。不同於過去亮眼鮮明的色彩語言，全新 Quiet 系列選擇以霧面金屬質感重新演繹品牌經典設計。系列推出三款新色，包括象徵溫暖與沉穩的 暖銅（Warm Bronze）、展現純粹力量的 鐵灰（Raw Steel），以及帶有煙燻柔和氣息的 紫霧（Dusty Rose）。低飽和的霧面絲絨金屬光澤搭配品牌標誌性的撞擊凹痕，不再追求高調耀眼，而是在不同光線下展現細膩層次，也讓每一道凹痕更像是一段旅行留下的印記。Francesco表示，Quiet 並不是安靜，而是一種內在的從容。「真正的奢華，不是擁有更多，而是擁有選擇慢下來的自由。」CRASH BAGGAGE 誕生於史詩級旅遊勝地義大利威尼斯，一座沒有汽車腳踏車、只能靠步行與水道穿梭，充滿歷史古蹟與全球觀光客的城市。「這座城市的魅力絕不僅止於那些觀光排隊的拍照熱點，而是那些你迷路不小心走進的斑駁小巷、有故事的地磚、為了避開人潮而進入的小酒館；去自由且從容地發掘屬於『你自己』的旅程吧！」品牌自創立以來始終堅持經典理念 "Don't Worry. Handle Without CARE!."行李箱不需要被小心翼翼保護，它存在的目的，就是陪伴旅人一起經歷每一次碰撞與冒險。那些凹痕、刮痕，不是瑕疵，而是旅行留下的故事。發表會中，Francesco也分享了一句品牌一直相信的話：「你不需要向任何人證明你的旅程，只需要找到屬於自己的節奏。」CRASH BAGGAGE 希望，每一只行李箱都能陪伴旅人收藏生活裡每一次真實的碰撞，因為真正值得珍藏的，不是完美無瑕，而是那些讓人生變得更豐富的痕跡。