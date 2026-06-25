經典催淚名片《魯冰花》即將以數位修復版於7月8日起全台重映，隨著上片時間逼近，一個趣味話題也再度浮上檯面，當年憑藉古阿明一角紅遍全台的黃坤玄，以及飾演郭雲天老師的于寒，近年幾無公開露面，網路上不時有影迷發文詢問兩人的近況，也流傳不同版本的說法，始終難以確認真實狀況。片商特別宣布啟動「尋人計畫」，希望透過各方力量，期待有機會讓觀眾再次看見這兩個熟悉的身影。
黃坤玄、于寒失聯已久 片商啟動「尋人計畫」
關於《魯冰花》，許多觀眾除了同名主題曲最難忘懷之外，也有人想念憑古阿明一角紅遍全台的黃坤玄，以及飾演郭雲天老師的于寒，網上對他們的下落眾說紛紜，都難以證實，片商特別宣布啟動「尋人計畫」，希望藉由網友與影迷的力量，一同尋找兩人的蹤跡。
《魯冰花》改編自台灣文學名家鍾肇政同名小說，透過客庄農村家庭與校園故事，描寫擁有繪畫天分的古阿明，在家庭困境與升學體制下逐漸被埋沒的人生，扮演古阿明的黃坤玄，是繼小彬彬之後另一位從台灣紅到香港影壇的台灣童星，然而他已經淡出幕前10多年，也沒有太多人知道近況。至於本是印尼華僑的于寒，更因有同名同姓者造成混淆，被誤認為已逝，讓資深影迷更想知道他的日子過得怎樣。
林義雄演活農村爸 陳松勇當年榮登金馬影帝
片中飾演古阿明爸爸古石松的林義雄，則以樸實自然的演出詮釋農村父親沉默卻深刻的愛，曾坦言自己是用「做爸爸的真心」投入角色，後來他在55屆金鐘獎獲頒特別貢獻獎。陳松勇飾演的鄉長，靠鮮明的角色形象，
呈現當時階級觀念與權力結構，至今仍經常被影迷提起。他當年以另一部經典名作《悲情城市》的演出，登上金馬獎影帝寶座。
相隔37年，《魯冰花》將以數位修復版於台灣重映的消息傳出後，片中飾演姊姊「古茶妹」的李淑楨也感性表示：「這是莫大的榮耀，也是我的人生中，再次因這部電影獲得感動！」音樂大師陳揚操刀的電影配樂與主題曲，也成為華語電影配樂中的經典，可惜鍾肇政、陳揚、林義雄與陳松勇如今皆已離世，只留下他們合作的《魯冰花》，還在感動不同世代影迷，更多電影資訊可以查詢官方臉書。
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關於《魯冰花》，許多觀眾除了同名主題曲最難忘懷之外，也有人想念憑古阿明一角紅遍全台的黃坤玄，以及飾演郭雲天老師的于寒，網上對他們的下落眾說紛紜，都難以證實，片商特別宣布啟動「尋人計畫」，希望藉由網友與影迷的力量，一同尋找兩人的蹤跡。
《魯冰花》改編自台灣文學名家鍾肇政同名小說，透過客庄農村家庭與校園故事，描寫擁有繪畫天分的古阿明，在家庭困境與升學體制下逐漸被埋沒的人生，扮演古阿明的黃坤玄，是繼小彬彬之後另一位從台灣紅到香港影壇的台灣童星，然而他已經淡出幕前10多年，也沒有太多人知道近況。至於本是印尼華僑的于寒，更因有同名同姓者造成混淆，被誤認為已逝，讓資深影迷更想知道他的日子過得怎樣。
片中飾演古阿明爸爸古石松的林義雄，則以樸實自然的演出詮釋農村父親沉默卻深刻的愛，曾坦言自己是用「做爸爸的真心」投入角色，後來他在55屆金鐘獎獲頒特別貢獻獎。陳松勇飾演的鄉長，靠鮮明的角色形象，
相隔37年，《魯冰花》將以數位修復版於台灣重映的消息傳出後，片中飾演姊姊「古茶妹」的李淑楨也感性表示：「這是莫大的榮耀，也是我的人生中，再次因這部電影獲得感動！」音樂大師陳揚操刀的電影配樂與主題曲，也成為華語電影配樂中的經典，可惜鍾肇政、陳揚、林義雄與陳松勇如今皆已離世，只留下他們合作的《魯冰花》，還在感動不同世代影迷，更多電影資訊可以查詢官方臉書。