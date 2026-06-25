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▲《魯冰花》即將數位修復重映，勾起觀眾對於于寒（右二）與黃坤玄（右三）的懷念。（圖／牽猴子提供）

經典催淚名片《魯冰花》即將以數位修復版於7月8日起全台重映，隨著上片時間逼近，一個趣味話題也再度浮上檯面，當年憑藉古阿明一角紅遍全台的黃坤玄，以及飾演郭雲天老師的于寒，近年幾無公開露面，網路上不時有影迷發文詢問兩人的近況，也流傳不同版本的說法，始終難以確認真實狀況。片商特別宣布啟動「尋人計畫」，希望透過各方力量，期待有機會讓觀眾再次看見這兩個熟悉的身影。關於《魯冰花》，許多觀眾除了同名主題曲最難忘懷之外，也有人想念憑古阿明一角紅遍全台的黃坤玄，以及飾演郭雲天老師的于寒，網上對他們的下落眾說紛紜，都難以證實，片商特別宣布啟動「尋人計畫」，希望藉由網友與影迷的力量，一同尋找兩人的蹤跡。《魯冰花》改編自台灣文學名家鍾肇政同名小說，透過客庄農村家庭與校園故事，描寫擁有繪畫天分的古阿明，在家庭困境與升學體制下逐漸被埋沒的人生，扮演古阿明的黃坤玄，是繼小彬彬之後另一位從台灣紅到香港影壇的台灣童星，然而他已經淡出幕前10多年，也沒有太多人知道近況。至於本是印尼華僑的于寒，更因有同名同姓者造成混淆，被誤認為已逝，讓資深影迷更想知道他的日子過得怎樣。片中飾演古阿明爸爸古石松的林義雄，則以樸實自然的演出詮釋農村父親沉默卻深刻的愛，曾坦言自己是用「做爸爸的真心」投入角色，後來他在55屆金鐘獎獲頒特別貢獻獎。陳松勇飾演的鄉長，靠鮮明的角色形象，