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大雅加達城市群整合計劃仍停滯不前

東南亞人口最多的城市，印尼雅加達迎來建城499週年紀念慶典，雅加達省長普拉莫諾（Pramono Anung）宣布，除了建城紀念日當天（6月22日）之外，本週末（27、28日），全雅加達核心大眾運輸工具與各大公立地標、文化體育設施，皆開放所有印尼國民免費搭乘與入園。綜合媒體報導，這項破天荒的福利原本僅限於持有雅加達身分證的市民，但官員評估後發現，鄰近衛星城市的跨區通勤者才是雅加達的消費與勞動主力，且外地遊客的詢問度極高。因此，省長普拉莫諾果斷放寬適用範圍，只要出示印尼國民身分證，就能享有免費款待。本週末以下交通工具與熱門景點全面免費：貫穿全市的Transjakarta快捷巴士、捷運（MRT）以及輕軌（LRT）。聞名海外的安佐爾夢幻樂園（Ancol Dreamland）、拉古南動物園，以及可飽覽城市天際線的國家紀念塔（Monas）。涵蓋海洋博物館、紡織博物館，以及座落於「老城區」（Kota Tua）的雅加達歷史博物館、皮影戲博物館（Wayang）與美朮陶瓷博物館等。雅加達青年體育局管轄的120個場館全部免費開放，從能容納數萬人的雅加達國際體育場（JIS），到各社區的公共游泳池與青年活動中心。普拉莫諾強調，此舉是為了讓所有對這座城市有歸屬感的人，都能共同分享雅加達的榮耀與喜悅。儘管慶典氣氛熱烈，但雅加達這座全球人口最稠密之一的都會圈，正面臨更深層次的發展瓶頸。隨著都市擴張，雅加達早已突破原有的行政邊界。為了長遠發展，印尼官方在2024年通過《雅加達特區法》，預計在國家政治中心遷往新首都「努山達拉」後，將雅加達轉型為「城市群內的自治省」，以維持其國家財經心臟的龍頭地位。不過，這項雄心勃勃的「區域整合大計」目前卻處於空轉狀態。依據法律，若要統合周邊市鎮的交通、經濟與基礎建設，必須先成立「城市群區域委員會」。然而，該委員會的啟動前提，是總統普拉博沃（Prabowo Subianto）必須正式發布將首都遷往努山達拉的總統令。由於普拉博沃迄今尚未做出任何關鍵性的遷都宣示，導致整個一體化進程被迫按下暫停鍵。