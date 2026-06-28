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足球巨星哈蘭德在本次世界盃中帶領著挪威隊勇闖賽事，超強的進球能力讓他瞬間成為炙手可熱的國際大明星，這也讓他身價突破73億台幣，身價超高的哈蘭德不只賺得多，對身邊的人更是超大方，早在2022年從德甲多特蒙德轉會英超曼城時，他就送給全隊球員一人一隻勞力士水鬼（約台幣45萬），職員們則收到歐米茄超霸系列手錶（約台幣25萬），總金額高達1600萬元的禮物掀起許多討論。哈蘭德在2022年，從德甲多特蒙德轉會英超曼城時，離隊前特別準備高級訂製手錶送給隊友與球隊員工，他為33名隊友準備了一人一隻勞力士手錶，每只價格約40萬至46萬台幣；另外還送給20名員工歐米茄手錶，每只價格約25萬元，所有禮物總價超過台幣約1600萬元以上。更驚人的是，哈蘭德這場「送禮儀式」還超講究細節，當天現場安排兩台高級車裝手錶，並提供隊友試戴時間，同時還附上哈蘭德的個人照片與慶祝動作紀念卡片，儀式感完全是200分。根據了解，哈蘭德當時剛好就是手錶廠商的品牌大使，因此送禮應該是可以拿到比較好看的價錢，不過就算要他自己全額掏腰包，對他來說也完全不是問題，因為就當時薪資水準來看，哈蘭德只要工作8天就能買得起，讓球迷直呼「果然是頂級球星的世界。」