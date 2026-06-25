小S（徐熙娣）歷經失去二姊大S的椎心之痛後，已經全面返回工作崗位，廠商合作邀約不斷，她今（25）日在粉專分享一段影片，穿著睡衣、全素顏於3億元「帝寶」家中浴室介紹產品，身後的豪華大浴缸相當搶眼，意外成為話題。
小S家裡浴室拍業配 帝寶按摩大浴缸入鏡
影片中，小S沒有化妝，身穿成套粉紅色動物圖案的睡衣、睡褲和拖鞋，剛過48歲生日的她狀態相當好，只見小S在家裡浴室拍攝業配，人坐在大型按缸上介紹私密處保養品，以大理石砌成的浴缸相當寬敞，裏頭有多道按摩功能的設計，十分高級和大器。
小S發揮一貫的唱作俱佳本領，逗笑一票粉絲，「廣告不需要大場面～這樣拍就很吸引人」、「穿睡衣還是遮擋不住巨星氣息」、「這是真的，不是AI」、「好接地氣的睡衣」、「不愧是代言私密處最紅的明星」、「果然是女王...穿睡衣也合理」、「徐老師現在是連廣告都在家裡拍了嗎？（懶得出門的概念）！」
小S夫家20年前購入帝寶 現一戶最高8億
據了解，小S的夫家在2006年以約3億元新台幣購入台北仁愛路豪宅「帝寶」兩戶打通，總坪數逾130坪，隨著房價上漲，目前該豪宅市值已經升值至約4億元至6.5億元區間，若為百坪以上的傳奇戶或頂樓戶，總價甚至可達6億元至近8億元。
Dee IG
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影片中，小S沒有化妝，身穿成套粉紅色動物圖案的睡衣、睡褲和拖鞋，剛過48歲生日的她狀態相當好，只見小S在家裡浴室拍攝業配，人坐在大型按缸上介紹私密處保養品，以大理石砌成的浴缸相當寬敞，裏頭有多道按摩功能的設計，十分高級和大器。
小S發揮一貫的唱作俱佳本領，逗笑一票粉絲，「廣告不需要大場面～這樣拍就很吸引人」、「穿睡衣還是遮擋不住巨星氣息」、「這是真的，不是AI」、「好接地氣的睡衣」、「不愧是代言私密處最紅的明星」、「果然是女王...穿睡衣也合理」、「徐老師現在是連廣告都在家裡拍了嗎？（懶得出門的概念）！」
據了解，小S的夫家在2006年以約3億元新台幣購入台北仁愛路豪宅「帝寶」兩戶打通，總坪數逾130坪，隨著房價上漲，目前該豪宅市值已經升值至約4億元至6.5億元區間，若為百坪以上的傳奇戶或頂樓戶，總價甚至可達6億元至近8億元。
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