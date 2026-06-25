職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監梓梓（董梓甯），擁有32E完美水滴型雙峰、23吋水蛇腰、33臀圍，極致身材比例受封「台灣第一美胸」、「真人版娜美」，她今（25）日迎來35歲生日，此前放送大尺度泳裝限時福利，讓粉絲看得血脈賁張，直呼：「太誇張了...」
第一美胸秀大尺度泳裝照 梓梓福利24小時後下架
梓梓在IG限時動態上傳一張照片，拍攝地點在某飯店泳池畔，只見她黑亮秀髮披肩，穿一件藍紫霓虹色比基尼，泳衣和泳褲的SIZE頗小，不但傲人上圍呼之欲出，還裸露大腿根部，無懈可擊的魔鬼體態令人驚嘆，梓梓在配文寫下：「颱風還沒來先出去玩了！」
梓梓澄清結婚又離婚謠言 雙峰被團員驗貨如假包換
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG
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梓梓在IG限時動態上傳一張照片，拍攝地點在某飯店泳池畔，只見她黑亮秀髮披肩，穿一件藍紫霓虹色比基尼，泳衣和泳褲的SIZE頗小，不但傲人上圍呼之欲出，還裸露大腿根部，無懈可擊的魔鬼體態令人驚嘆，梓梓在配文寫下：「颱風還沒來先出去玩了！」
出道至今遭受不少流言蜚語，梓梓過去開放網友提問，回應參加飯局、被包養、結過婚又離婚、有小孩等傳聞，她表示：「以上我真的敢用我的生命發誓，絕對沒有做過。」梓梓說因為認為太扯，所以從來不會想要主動發文解釋。
另外，有網友好奇梓梓的雙峰、挺鼻有沒有任何人工痕跡，她索性上傳一張把鼻子壓在玻璃上的醜照，強調如假包換，至於招牌美胸，梓梓說，全部的團員都親手「驗貨」過，「是真的，但我不知道胸部還可以微整？不是就是手術嗎？（抱歉這個部分我不懂）」
梓梓 董梓甯IG