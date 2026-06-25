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▲張宗憲（左）坦承和外籍前妻Alisa去年離婚，分開的主要原因是雙方對未來沒有共識。（圖／翻攝自Jet Chang IG@jetluciddream1988）

職籃福爾摩沙夢想家37歲球星、綽號「台灣噴射機」的張宗憲，2023年和俄羅斯籍模特兒Alisa結婚並育有一子，沒想到，他今（25）日首度鬆口，透露已經在去年與Alisa辦好離婚手續，雙方因為對未來沒有共識，選擇和平分開。今天，張宗憲在IG限時動態開放提問，一名粉絲詢問「跟孩子的媽是分手了嗎」，對此，張宗憲證實與Alisa早在去年新賽季開打前就已經離婚，過程很和平，且兩方都有分開的打算，至於離婚原因，他說：「主要對未來沒有共識，想要的東西不同。」張宗憲表示，與前妻還是會因為家人的事情而聯絡，「不會因為分開而恨或討厭她，反而希望她幸福快樂。」Alisa是一名俄羅斯籍模特兒兼聲優，在台灣居住多年，因為參與YouTube頻道「不要鬧工作室」的整復推拿體驗影片而爆紅，她與張宗憲透過共同生活圈認識結識並交往，兩人在2022年公開戀情，隔年7月宣布懷孕並於同年12月迎來兒子。