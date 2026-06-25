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現任苗栗縣無黨籍縣議員、前通霄鎮長徐永煌，任內涉嫌違反利益衝突迴避原則、收受工程回扣等貪污罪嫌，歷經多年官司上訴，其中「對主管事務圖利罪」於昨（24）日判決確定，由於徐永煌當時赴宜蘭進行3天的經建考察，苗栗地檢署啟動防逃機制，今（25）日清晨會同警方，直接在飯店門口將他拘提到案，火速解送苗栗看守所發監執行。徐永煌過去任通霄鎮長期間，利用人頭與借牌方式，用自己實際經營的營造公司，違法承攬鎮公所發包的7件公共工程，牟取超過91萬元，他還在鎮公所的疏濬清淤工程中，一邊親自核章協助熟識的友人得標，事後再將工程轉包，從中強索一成、共計22萬元的工程回扣。儘管徐永煌在就職後將公司負責人變更為胞姊，但檢方掌握證據顯示他仍是實際掌權者，甚至每月按時領取10萬元薪資。徐永煌堅稱清白都是誤會，並多次上訴，一審法院重判他18年6月徒刑，二審時一度減刑至10年，全案經最高法院發回更審後，台中高分院更一審最終合併判處12年6月有期徒刑、褫奪公權5年，整體刑度不減反增。本次先行定讞並執行的是違反主管事務違法圖利罪部分，徐永煌被判處2年10月徒刑、褫奪公權2年。