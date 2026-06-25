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球王梅西、迴轉壽司都成偽裝現場

由日本獨立開發者製作的《MECCHA CHAMELEON》，6月10日推出後在全球各大社群平台爆紅，狂賣超過700萬套，成為超夯現象級派對遊戲。不僅如此，這股熱潮還蔓延到現實世界，有網友利用3D列印和神級塗裝技巧，把遊戲裡的白色小人藏在現實生活中的各個角落，影片曝光後吸引數百萬網友點閱，更有網友直呼「這絕對會變成下一個全球流行趨勢！」《MECCHA CHAMELEON》被玩家稱為「繪畫版躲貓貓」，玩家必須利用顏色、姿勢和環境偽裝自己的白色小人，避免被其他玩家發現，另一批玩家則扮演「獵人」，需要在時間限制內找出所有躲藏的玩家，兩方勢力鬥智鬥勇比創意，讓許多玩家玩得欲罷不能。而如今，更有神人粉絲把遊戲玩成了「街頭行為藝術」。有網友用3D列印做出了一堆遊戲裡標誌性的白色小人，接著帶著它們走入現實世界大玩躲貓貓，樂事洋芋片的包裝袋或是迴轉壽司的盤子裡，都能夠發現巧妙與背景融為一體的小人，讓許多網友直呼太絕了。更有網友留言表示，「完了...我有預感這接下來會變成全球大流行，出門都要瘋狂盯著路邊看了」。《MECCHA CHAMELEON》目前於Steam平台販售，支援繁體中文等多國語言，建議2至10人一同遊玩，原價為新台幣136元。