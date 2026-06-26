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▲吳尊說自己真的很生氣，對國泰航空非常失望。（圖／翻攝自微博＠吳尊）

吳尊是演藝圈中的「好好先生」，昨（25）日卻罕見動怒，在微博PO文點名國泰航空開罵。吳尊表示國泰弄丟他的行李，等了3天時間還找不到，自己已經很有耐心了，等待期間打了無數次的電話詢問行李情況，結果「回覆都是很不用心和積極的」，這讓他澈底失望，才決定發文、拍影片曝光這次事件。吳尊昨日下午在微博發文，表示自己從墨爾本要飛往巴黎，先前往香港轉機：「我從墨爾本飛到香港坐在飛機裡等了快3個小時才起飛，到香港接不到我原本去巴黎的航班，國泰就幫我安排飛到曼徹斯特轉機去巴黎。我在香港起飛前還不願意進飛機，除非確保我行李有和我一起上這個班機，最後國泰的員工確認了我才上飛機」。接著到曼徹斯特後，吳尊說國泰有安排一名華人員工協助他轉搭法國航空飛往巴黎，吳尊說自己再三強調，最重要的是他的行李也有上飛機，該員工還安撫他，這就是自己出現的目的，跟他掛保證行李200%有一起轉機，結果吳尊落地巴黎後發現行李根本找不到，讓他既氣憤又失望。吳尊因此對國泰航空喊話：「我已經很有耐心了！我在巴黎等了3天也沒有答案，才決定發這個視頻，對不起！我打了無數次的電話詢問我行李的情況，回覆都是很不用心和積極的」。吳尊也拜託網友幫忙，想找當初在曼徹斯特協助他轉機的華人女員工，希望能獲得對方的聯繫方式，幫助他盡快找到行李。吳尊的貼文曝光後，被中國網友大量轉發、討論，大家看了也紛紛留言聲援吳尊：「趕快把行李歸還尊哥」、「頂上去！人在異地最怕這個，大家集思廣益一定能找到」、「明星維權都如此艱難，更何況普通人」、「希望吳尊的行李趕快找到，出門在外真的最怕行李弄丟」、「希望國泰航空正視問題，盡快找回行李並妥善處理後續事宜」。據香港《點新聞》報導，國泰航空事後也回應，吳尊的原定從香港轉機巴黎的航班，因為首段航班延誤才無法順利轉機，後續幫他改了其他航空前往巴黎，行李也按流程轉航，但因當地銜接轉運的過程出問題，行李才沒跟上後續的航班。國泰強調已經追蹤到吳尊的行李，將協助後續運送安排，盡快把行李還給吳尊。