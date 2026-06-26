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▲Kira（中）與樂天女孩啦啦隊員前往東京巨蛋應援，舞蹈竟落拍狂跳錯。（圖／翻攝自YouTube@oriconofficial）

▲Kira對於在東京巨蛋的舞蹈失誤，親發文道歉。（圖／翻攝自Kira IG@iamkira_yt）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」，在日前與日本雜誌《週刊Young Magazine》合作舉辦「Yanmaga杯」，由台、日粉絲投票選出6名成員前往日本東京巨蛋交流應援。不料在22日演出結束後，竟引來大片罵聲，若潼、Kira、溫妮被點名對舞蹈不熟練，Kira更是因狂落拍跳錯被罵翻，讓粉絲全看傻直呼：「慘不忍睹。」而對此，Kira也在昨（25）日發聲道歉，表示因為太過緊張才會出現失誤。台、日粉絲透過「Yanmaga杯」投票選出了高橋佳帆、穎樂、笑笑、Kira、若潼與溫妮，共6名成員到東京巨蛋應援。不料在22日應援結束後，竟引發大量負評，有網友擷取若潼、Kira、溫妮的畫面，指出3人看起來都對應援舞蹈不熟悉，看起來各跳各的，還互相看來看去結果都跳錯，無奈表示：「難得到國外表演，就應該要把最專業的一面表現出來，我就不點名了，舞記成這樣，還被拍到，我看到都尷尬了。」其中，大批網友更是點名狂落拍跳錯的Kira，「Kira小姐別鬧了，總監的臉都被妳丟完了」、「Kira本來就舞蹈就不大行，然後節奏點跳錯了，結果也影響若潼出包」、「難得可以出國表演交流，為了門面跟球團形象，樂天也稍微篩選一下出國的人選吧？」、「感覺也太不當一回事了，跳成這樣！」而對於大量批評，Kira也在昨日於IG限時動態發文道歉，她解釋因為這次在日本演出的曲風及舞蹈風格，與自己平時熟悉的表演方式很不一樣，並強調有花了許多時間練習，「不過站上東京巨蛋舞台的那一刻，因為太過緊張，還是在表演中出現了一些失誤，我真的感到很抱歉。」Kira表示會將這次經驗當養分，持續精進舞蹈實力與舞台表現，「希望未來能帶給大家更成熟、更穩定的演出。」並感謝給自己建議與鼓勵的大家。