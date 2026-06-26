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雨衣推薦又來了！君邁BrightDay爆隱藏身分：跟奧德蒙兄弟關係

還有發現一個好像是奧德蒙兄弟品牌的叫做君邁雨衣BrightDay，有沒有人穿過可以分享的？」

▲近日連續大暴雨，不少騎車上班的機車族都希望擁有一件「不會漏水」的雨衣，有網友上網請益雨衣推薦引發討論。（圖／記者徐銘穗攝）

機車族超推薦高分雨衣！君邁雨衣BrightDay來歷一次看

最首要考量的就是「防雨功能」以及「耐用性」，並強調產品不僅限防雨，還可以當作戶外服飾使用

▲君邁雨衣BrightDay在設計雨衣方面，最首要考量的就是「防雨功能」以及「耐用性」，並強調產品不僅限防雨，還可以當作戶外服飾使用，跟知名雨衣品牌Outperform（奧德蒙）還是兄弟品牌。（圖/Google評價）

BrightDay君邁雨衣跟現在當紅的Outperform（奧德蒙）是由同個工廠製造，只不過是兩個品牌獨立經營，兩家的設計風格跟專利技術有些不同，但是會互相授權使用。

BrightDay君邁雨衣很貴嗎？Google最新真實評價

都是主打「斜開雙拉鏈」的款式，不愧是同個代工廠出版的產品。單件售價落在800元至1300元不等