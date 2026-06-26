才經歷過梅雨季想說雨衣可以先收起來，結果最近暴雨連連又讓上班騎車的通勤組感到心累，尤其南部、北部地區大暴雨，機車族真的需要一件可以真正防水的雨衣。就有網友討論：「網路上看到有一間叫做君邁雨衣的，好像跟奧德蒙是兄弟品牌，有人買過推薦嗎？」結果許多機車族都給出一致好評，表示這個品牌的雨衣品質真的不錯，且即便遇到暴雨依舊是滴水不漏，在Google評價也有4.9顆星的超高分。
雨衣推薦又來了！君邁BrightDay爆隱藏身分：跟奧德蒙兄弟關係
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「幾年前買的兩件式雨衣已經穿爛掉了，最近為了夏天颱風要來想要買新的，做了好多功課，幾個品牌像是奧德蒙、C2C、天龍牌都很多人推薦，還有發現一個好像是奧德蒙兄弟品牌的叫做君邁雨衣BrightDay，有沒有人穿過可以分享的？」
貼文曝光後，不少機車族都現身表示「奧德蒙跟君邁BrightDay同廠商掛不同牌，品質都很不錯」、「奧德蒙跟君邁BrightDay是同一個工廠沒錯，但兩個品牌是不同公司經營，品質都很優，我家各一套」、「首選君邁跟奧德蒙」、「君邁+1，去門市購買的，去年剛買到現在沒滴水過半次」、「奧德蒙跟君邁都可以買，我自己是去門市買君邁，服務人員很細心，穿一年多大雨也不會漏水」。
機車族超推薦高分雨衣！君邁雨衣BrightDay來歷一次看
然而可以跟奧德蒙雨衣在網路上評價並駕齊驅的雨衣其實真的不多，這個君邁雨衣BrightDay的前身是經營20餘年的代工廠，在2009年創立自有品牌，在設計雨衣方面，最首要考量的就是「防雨功能」以及「耐用性」，並強調產品不僅限防雨，還可以當作戶外服飾使用，品牌名BrightDay就是「明亮的一天」的意思，希望消費者穿上君邁雨衣之後，也能夠喜歡上雨天，讓雨衣不只是放在機車箱的塑膠布。
據悉，BrightDay君邁雨衣跟現在當紅的Outperform（奧德蒙）是由同個工廠製造，只不過是兩個品牌獨立經營，兩家的設計風格跟專利技術有些不同，但是會互相授權使用。Outperform的設計主打的是都會機能、極限防雨，而BrightDay的則是偏向機能美學，更年輕化的撞色設計，唯一共同的就是兩款近幾年在社群口碑都非常好，獲得機車族高分推薦。
BrightDay君邁雨衣很貴嗎？Google最新真實評價
《NOWNEWS》記者實際查看BrightDay君邁雨衣官網，發現他們的設計跟奧德蒙真的有幾分相像，都是主打「斜開雙拉鏈」的款式，不愧是同個代工廠出版的產品。單件售價落在800元至1300元不等，也同樣有防水雙拉鏈、預留立體背包空間的設計，整體來說價格跟款式跟奧德蒙相差不太大，機車族想買哪一牌就按照自己的心意囉！
仔細查看Google「BrightDay君邁雨衣」門市評價高達4.9顆星超水準表現，不少顧客都表示「終於買到一件不會漏水的雨衣，真的很推薦，門市人員講解也超細心」、「再次來訪買雨衣很開心，樣式、顏色有很多種可供選擇，就像是潮服一樣很帥氣好穿」、「超推買兩件式的！穿起來根本就是戶外服，好看又很防水」、「雨衣時尚，設計感十足，價格實惠，全台灣雨衣界的LV」。只能說，如果你還在缺一件不會漏水的雨衣，奧德蒙的親戚BrightDay你也可以考慮看看啦！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「幾年前買的兩件式雨衣已經穿爛掉了，最近為了夏天颱風要來想要買新的，做了好多功課，幾個品牌像是奧德蒙、C2C、天龍牌都很多人推薦，還有發現一個好像是奧德蒙兄弟品牌的叫做君邁雨衣BrightDay，有沒有人穿過可以分享的？」
機車族超推薦高分雨衣！君邁雨衣BrightDay來歷一次看
然而可以跟奧德蒙雨衣在網路上評價並駕齊驅的雨衣其實真的不多，這個君邁雨衣BrightDay的前身是經營20餘年的代工廠，在2009年創立自有品牌，在設計雨衣方面，最首要考量的就是「防雨功能」以及「耐用性」，並強調產品不僅限防雨，還可以當作戶外服飾使用，品牌名BrightDay就是「明亮的一天」的意思，希望消費者穿上君邁雨衣之後，也能夠喜歡上雨天，讓雨衣不只是放在機車箱的塑膠布。
BrightDay君邁雨衣很貴嗎？Google最新真實評價
《NOWNEWS》記者實際查看BrightDay君邁雨衣官網，發現他們的設計跟奧德蒙真的有幾分相像，都是主打「斜開雙拉鏈」的款式，不愧是同個代工廠出版的產品。單件售價落在800元至1300元不等，也同樣有防水雙拉鏈、預留立體背包空間的設計，整體來說價格跟款式跟奧德蒙相差不太大，機車族想買哪一牌就按照自己的心意囉！