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▲維多莉亞貝克漢發布父親節向老公大衛示愛的圖文，用了過去的父子合照，據傳跟家人鬧不和的布魯克林（右二）氣炸，希望彼此都不要再有任何關係。（圖／翻攝自 IG@victoriabeckham）

▲布魯克林貝克漢（左起）被老婆妮可拉佩茲吃得死死，完全倒向岳父尼爾森，好像岳父才是自己的親爸。（圖／翻攝自 IG@nicolaannepeltzbeckham）

▲布魯克林貝克漢被網友嘲諷是從來沒長大的幼稚小孩。（圖／摘自 IG@nicolaannepeltzbeckham)

貝克漢家族的叛逆長子布魯克林，公開發文祝岳父尼爾森佩茲83歲生日快樂，還稱自己「非常愛他」、「非常開心」，跟對於親爸媽大衛、維多莉亞那種恨不得永遠切割的態度，有天壤之別，讓網友都看不下去，忍不住諷刺：「找到新的金主爸爸了？」或是直接罵道：「這小子根本從來就沒長大。」布魯克林公開發文嗆爸媽大衛與維多莉亞千百方計要拆散他和妻子妮可拉的婚姻，因此他的應對方式就是跟原生家庭澈底鬧翻，完全倒向岳父與老婆這邊，他祝尼爾森生日快樂的發文還有附上兩人合照，前幾天維多莉亞發了父親節的圖文，搭配有他在的父子合照畫面，據稱他暴跳如雷、希望跟其他貝克漢家族成員一點關係都沒有。網友看到他這種忘恩負義的舉動，紛紛留言批評，覺得他就是養尊處優慣了就使性子的大少爺。眾所皆知，布魯克林一生下來就被爸媽捧在手掌心，學歷不夠高也是資源滿滿滿，還曾經被各大名牌找去合作拍照，而他的攝影技術被奚落「連基礎都不合格」。爸媽硬是這樣拉拔他，他還不開心，在切割家人的聲明中抱怨自己成為貝克漢家族品牌營造對外形象的犧牲品，稱爸媽從來沒有在意他的感覺，他都只能配合要求。不過外界認為布魯克林和自己家人鬧這麼僵的最大原因，就是千金大小姐老婆妮可拉佩茲，從他在文章中怒批爸媽想拆散他的婚姻，到他的婚禮上媽媽硬是拉著他跳舞、不讓他跟妮可拉共舞使他感到超尷尬等等，都看得出妮可拉非常很不開心，他明顯靠向岳父一家，若是妮可拉背後的影響，也是合情合理的推論。因此有網友寫道：「希望她把你甩掉。」到時候看還有誰會為他撐腰？早先貝克漢一家的老友、「地獄廚神」戈登拉姆齊就已經對布魯克林公開喊話，說他被愛沖昏頭，沒有考慮到一直愛他的爸媽，早就暗示布魯克林，倘若他和妮可拉日後感情生變，他絕對不會有岳父一家的支持，和自己家人撕裂絕對大錯特錯，可惜布魯克林完全不覺得跟妮可拉有鬧翻的一天，現在與岳父相處宛如彼此才是親生父子，不惜把老爸踢一旁，緊緊巴著岳父。這種態度十分倒網友胃口，大家笑他在家裡是靠爸媽族，結了婚以後靠岳父，自己到底有什麼本事？好像他從來沒跟平民百姓一樣認真為生活打拚過，只要靠著長輩就吃香喝辣，還能耍大少爺脾氣，沒有人認真當他是一回事，大家只不過拿他當笑話看。更有人寫道：「如果我有個岳父每個月給我百萬美元的零用錢，我當然會稱讚他是全天下最好的。」