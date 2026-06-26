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安樂死仍有爭議 石崇良：國內要凝聚社會共識

民眾黨推動「安樂死」相關立法，創黨主席柯文哲日前上傳一支影片，內容是一名男性要前往瑞士安樂死。柯文哲更喊話政府要解決問題。而衛福部長石崇良今（26）被問及此事表示，善終是每個人的期待，因此長期的政策方向就是以「幫助病人善終」為目標，而所謂的「安樂死」一般而言就是加工自殺，世界上仍有爭議，國內也需要凝聚社會共識。柯文哲日前在YouTube頻道上傳影片，內容是與一對罕病姊弟對談，並談及隔天將前往瑞士安樂死，也引起相關討論。衛福部醫事司司長劉越萍接受媒體聯訪時回應，衛福部的態度都一樣，安樂死是因為痛苦而解決病人，但衛福部推動的安寧緩和醫療是為了患者解決痛苦。石崇良今日受訪時則說，善終是每個人的期待，也是衛福部的政策方向，長期以來是幫助患者以善終為目標，因此推動了安寧緩和醫療及病主法。至於安樂死，他認為，一般來說就是「加工自殺」，以外力方式加速縮短生命。石崇良提到，這部分在世界仍有一些爭議，國內要凝聚社會共識仍需要時間，無論是社會、倫理、文化等，但都會持續朝向善終努力。