我是廣告 請繼續往下閱讀

世足賽期間巴西又爆出一場驚魂鬧劇！上週五（19日）深夜至週六（20日）凌晨，就在巴西國家隊世足賽事剛落幕後，全國多個城市數百萬民眾手機突然同時收到一封詭異的「國家民防警報」，更被歸類為最嚴重的「極端警報」級別，高分貝警示音讓不少人從睡夢中驚醒，打開一看，內容竟然宣稱有「外星人」將發動攻擊，瞬間引爆社群平台一片恐慌與熱議。根據外媒報導，這封詭異警報在深夜突然出現在巴西各大城市數百萬民眾的手機螢幕上，由於被列為最高等級的「極端警報」，高分貝警示音讓許多人措手不及。警報內容更令人傻眼，竟聲稱有外星人即將發動攻擊，不少民眾第一時間截圖瘋傳至社群媒體，引發大規模討論，有人驚慌失措，也有人半信半疑，更多人直呼「這到底是什麼狀況」。令人意想不到的是，官方隨後發布的聲明，讓這起鬧劇的性質急轉直下。巴西國家民防與保護局（Defesa Civil Nacional）正式承認，其警報系統遭遇駭客入侵，由外部人員透過遠端操控下達指令，才導致這封虛假的「外星人攻擊」警報被發送至全國多個地區。官方已緊急將相關警報下架，並讓民防系統暫時下線。目前巴西當局已針對這起網路攻擊事件展開全面調查，追查幕後黑手、入侵源頭及實際受影響範圍。官方強調，正全力投入系統修復工作，但只有在所有安全條件完全恢復並通過確認後，才會重新啟動民防警報系統，避免類似事件再度發生。