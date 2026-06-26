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▲梁佑南表示，術後拍戲全程在醫師同意下進行，除了戴著紗布、眼罩及墨鏡保護眼睛，也感謝劇組給予充分休息時間，因此恢復狀況相當理想。（圖／翻攝自梁佑南臉書）

56歲本土劇女星梁佑南日前因拍戲看劇本時，發現視線變得模糊、閱讀吃力，就醫檢查後確診罹患「黃斑部皺褶」，右眼視力更從原本1.0驟降至0.5，所幸接受手術治療。昨（25）日她在臉書分享術後回診結果，透露恢復狀況良好，不僅傷口已經癒合，也沒有出現白內障跡象，讓不少粉絲鬆了一口氣。梁佑南分享前往台大醫院複診的近況，開心表示，醫師告知她恢復得很好，「傷口都癒合了！也沒有白內障的跡象。」讓她終於放下心中大石。她透露，回診結帳時，櫃檯人員還忍不住誇讚她十分敬業，「梁小姐妳好敬業哦！開刀還去拍戲！」對此，梁佑南則笑說，自己都是在醫師允許的情況下才繼續錄影。梁佑南表示，拍攝期間劇組相當照顧她，不僅安排充分休息時間，自己上戲時更是以紗布、眼罩及墨鏡層層保護眼睛，臉上也只擦口紅、畫單邊眉毛，完全沒有畫眼妝，希望降低眼睛負擔，因此術後恢復情況相當理想。除了持續休養外，她也透露，這段期間仍有到健身房進行不需負重的運動，希望慢慢恢復體力。最後她也向所有關心自己的親友及粉絲致謝，感性表示：「吉人自有天相！感恩所有疼惜＆關心我的人。」