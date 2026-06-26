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▲《學生王子》安白蘭絲（左）與艾德蒙潘登（右）分飾女侍與王子，有一段沒有結果的動人戀情，曾風靡台灣觀眾。（圖／翻攝自IMDb）

▲安白蘭絲因《慾海情魔》中的惡魔女兒一角，入圍奧斯卡最佳女配角。（圖／翻攝自IMDb）

▲安白蘭絲（左）與馬利奧蘭莎（右）在《歌王卡羅素》配成一對，該片票房大賣，促成她跳槽米高梅的機緣。（圖／翻攝自IMDb）

又一位好萊塢黃金年代經典紅星離開人間，曾以《慾海情魔》入圍奧斯卡最佳女配角的安白蘭絲，美國時間週三（24）日壽終正寢，享耆壽98歲。她身材嬌小，卻有深厚的演技與出色的嗓音，一度成為米高梅的歌舞片招牌女星，尤其一部《學生王子》曾轟動全台，至今一堆國人赴德國海德堡旅遊，還會被告知那是《學生王子》的故事背景地。安白蘭絲也曾在1978年11月快閃台北一日遊。在一堆好萊塢女星中，安白蘭絲身形顯得嬌小，本來不是特別討喜，但她從5歲時就開始登台表演，12歲就正式踏入片廠，很早就開始磨練出演藝實力。她除了《慾海情魔》為入圍奧斯卡的代表作外，《學生王子》格外受到台灣觀眾的喜愛，她扮演和王子發生戀情的酒吧女郎，演出與演唱都很突出。她年過半百後終於有機會快閃台北，曾對記者表示一直很想走訪台灣，卻只有短暫的一天時間，希望到台北近郊及故宮博物院看看。安白蘭絲13歲參與百老匯名劇《萊茵河的守衛》而走紅，得到環球影業一紙合約，因為年紀尚小，多半在電影裡演些配角，直到16歲被外借給華納拍攝《慾海情魔》，和曾是米高梅票房保證天后、卻沒成功續約而失意的瓊克勞馥結下銀幕母女緣，安白蘭絲扮演的大女兒被媽媽瓊克勞馥寵到無法無天、貪慕虛榮卻又鄙視媽媽，簡直如惡魔，和在環球的影片中角色高反差，贏得如潮佳評，也入圍了奧斯卡，是大銀幕走紅契機。之後安白蘭絲逐漸被力捧成為女主角，她能歌擅演，在歌舞片裡最能發揮長才，之後她被外借給米高梅，和當紅歌王馬利奧蘭莎合演了真人實事改編的電影《歌王卡羅素》，票房大熱賣，米高梅後來成功挖到她跳槽，根據名劇改編的《學生王子》讓她再度斬獲票房佳績，這部片之後在春節期間來台上映，締造熱烈的賣座成績，後來也曾在老三台數度重播，是她最為台灣觀眾熟知的代表作。《學生王子》描述到海德堡求學的王子，與當地酒吧女郎一段跨越身分，卻終究只能互道珍重的戀情，片中的〈飲酒歌〉成為歷久不衰的經典，至今還能讓人哼出主要的旋律。安白蘭絲在此片推出時，已經嫁為人妻，卻沒有影響到票房行情，但她卻在年過30後從大銀幕轉進電視圈，以及重拾舞台表演，與保羅紐曼合演的《泣殘紅》成了她的最後一部電影，已經是距今69年前。往後的28年，安白蘭絲都以電視和舞台演出為主，直到1985年演出了《推理女神探》其中一集，成為她告別幕前的最後演出，此時也已經是她參與演藝工作超過半世紀，而她在57歲退休後直到98歲去世，這41年之間她都過著不算高調的日子，她與丈夫詹姆斯麥諾提結婚54年直到他在2007年去世，兩人有5個孩子、10個孫兒，她算得上是事業與家庭都圓滿。她的離世，也讓資深觀眾感懷好萊塢黃金年代紅星，已經成為極度稀有的寶藏。