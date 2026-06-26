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淡江大橋上個月才風光通車，不過，近日就傳出橋人行道PU鋪面產生氣泡。公路局解釋，因為鋪面施工在冬季、濕度較高，但還有水氣殘流，近期氣溫攀升經過曝曬後，水氣汽化並產生體積膨脹，因此產生起泡。已經備妥修繕方案將待天候環境恢復穩定後，立即進場施作，預計在今年7月中旬前全面完成改善。公路局指出，人行道PU鋪面在冬季施工期間，當時環境濕度較高，雖已嚴格依據標準作業程序進行曝曬乾燥，但PU塗層內部仍含有極些微的殘留水氣。因近期氣溫持續攀升，經高溫強烈曝曬後，導致塗層內部滯留的水氣汽化並產生體積膨脹，造成塗膜內部壓力增加，進而引發局部鋪面起泡現象。為積極提升公共工程品質，公路局已責成專業廠商前往現勘完成，針對受損部位，先將起泡部位切開，徹底排除塗層內部滯留的汽化氣體使PU鋪面恢復平整，待內部完全乾燥無水氣殘留後，注入專用彈性塗料進行內部黏著，最後重新將PU表面封閉，以恢復PU鋪面之整體性與耐候防護性能。公路局強調，由於本次修復工程對環境濕度要求極高，整體施工作業需連續2日以上的晴朗好天氣，且施工前、中、後均不得有降雨情形，以防範二次水分滯留而影響PU黏著品質，待近期鋒面影響結束、天氣型態趨於穩定後施工團隊立即進場施工，務期於7月中旬前完成全數改善，提供民眾安全、美觀的步行空間。