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▲歷史地圖中可以看到，文德路的位置在古時候是水圳流經之路，地勢本來就較低。（圖／翻攝自我是內湖人（社團版）FB）

受到鋒面及西南風影響，今（26）日全台持續大雨，台北市內湖區的文德路更出現嚴重淹水現象，一名網友就在臉書社團分享內湖「古地圖」照片，表示文德路過去是水圳，屬於地勢低漥區，難怪會淹水。當地人見狀也紛紛留言討論，感嘆這是人跟河爭地才導致的水患，直呼是「瘋狂蓋房子的結局」。昨日有居民在臉書「我是內湖人（社團版）」發文，分享一張內湖古地圖的截圖，他特別將文德路的區域用圈圈畫起來，直言：「古地圖顯示…淹水區原為水圳」。這篇貼文曝光後，火速引起在地人留言討論，直呼難怪會淹水：「不意外，低窪地區」、「舊河道，下面有排水溝，也是地勢相對低窪區」。另外也有居民感嘆，這就是違背大自然，過度開發會面臨的水土失衡結果，「內湖大部分地區，是以前基隆河的行水區，是人跟河爭地，現在淹水不是不正常，再加上極端氣候」、「瘋狂蓋房子的結局」、「金龍路、大湖山莊街以前都是野溪，是水道，被加蓋變成馬路了，超大豪雨時不淹才真是怪」。不少內湖人還將淹水的情況怪罪給台北市政府水利處，質疑是疏散門（水門）太晚關，才導致大水淹到街道。對此，台北市政府水利處澄清，路面積水、淹水主要是因為瞬間強降雨流量過大，與疏散門是否關閉無關，且昨日上午監測水位時，基隆河段適逢退潮、河川水位低，未達疏散門關閉標準，所以才沒進行關閉，希望大家不要被錯誤資訊引導。