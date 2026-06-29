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台中市太平聯合行政中心5月25日啟用，區公所、戶政、地政整合一站辦理。信義房屋陳永銘觀察，太平新光特區商圈、學區、交通條件已趨成熟，行政機能到位後，生活便利性拼圖補齊，區域自住吸引力持續升溫。陳永銘表示，過去民眾辦理相關業務時，常需在不同地點間往返，行政中心整合後，一站式服務有助縮短洽公時間，也減少區域內不必要的交通移動。他指出，行政中心周邊道路條件相對寬敞，並設有停車規劃，對洽公車流與周邊交通秩序具有改善效果；基地鄰近河岸與公園，建築本體也設有退縮綠化，讓公共服務空間兼具便利性與環境品質。目前行政中心位於太平新光特區核心位置，周邊可串聯中山商圈、新光黃昏市場、太平中山市場，日常採買與餐飲選擇充足；醫療資源則有國軍總醫院支撐。休閒方面，鄰近馬卡龍公園，假日吸引不少親子家庭活動；學區方面，有新光國小、新光國中等，是年輕家庭評估購屋時的考量因素。市場關注的捷運紫線題材，陳永銘提醒，目前仍屬規劃討論階段，短期不宜視為已定案利多；買方評估時，仍應以現有交通、採買、學區與總價負擔能力為主要依據。區域可透過74號快速道路串聯台中主要生活圈，開車前往東區、北區、北屯約10分鐘，至西屯、南屯約20分鐘，對跨區通勤族而言，時間成本在可接受範圍內。房價方面，新光特區主力交易以屋齡10年上下大樓產品為主，每坪行情約35萬元，部分屋齡較新或條件較佳的社區，成交價格已逐步站上4字頭。區域代表性社區中，「大毅日日幸福」屋齡約2.5年，主打純三房格局；「大毅樹幸福」屋齡約10年，坐落育仁路，社區規模成熟；「巽揚天河」則為臨公園角間別墅，屋齡約13年，此類產品在區域內供給稀少。三案產品類型各異，可對應不同買方需求。陳永銘觀察，區域買方以首購族與年輕家庭為主，看重的是總價可負擔、生活機能成熟，以及通勤條件具彈性；另也有部分在地換屋客，偏好臨公園、戶數單純或具稀少性的產品。行政中心進駐後，除提升一般民眾洽公便利性，也可能帶來部分公務人員就近居住需求，對區域自住買氣形成支撐。陳永銘認為，公共建設對房市的影響，不一定立即反映在價格上，但當商圈、學區、交通與行政服務逐步到位，區域成熟度提高，買方對長期居住的信心也會隨之增加。