我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尹大滿來台跟台灣經紀公司簽名，直言台灣氣場很不錯。（圖／記者陳雅蘭攝）

南韓算命節目《天機試煉場》因為各巫師神準的算命引爆全球觀眾關注，其中拿下冠軍的35歲的巫師冠軍尹大滿決定來台發展，今（26）日接受台灣媒體訪問，直接點名去年（2025）罹患血癌的沈玉琳，雖然現在康復，但如果再繼續拚命工作，恐怕會復發！沈玉琳2025年7月突然身體不適，送醫後確診罹患血癌，他接受高強度化療及標靶治療約7個月終於康復，日前已經回歸《11點熱吵店》主持。尹大滿來台後剛好受邀《11點熱吵店》錄影，他知道沈玉琳血癌康復，但嚴肅的說：「他的情況有好轉，但如果又再辛苦工作就會復發，健康一定要好好管理！」還說沈玉琳的對象年紀會小他很多，而58歲的沈玉琳確實跟42歲的老婆芽芽差16歲，發言讓在場媒體起雞皮疙瘩。此外，尹大滿還說一看到國師唐綺陽就覺得她氣場最特別，腦海閃過App、書籍的畫面，認為她可以透過這些東西有更好發展；更點名啦啦隊巫苡萱、許光漢也有好面向，「許光漢的話，是一個常去國外會發展很好的人。」目前許光漢確實在中國、南韓有不少粉絲支持、甚至還拍了韓劇《無路可走：輪盤賭》、日本電影《青春18×2 通往有你的旅程》，再次驗證尹大滿預測相當神準。尹大滿是韓國巫師，7歲開始感應到神靈，但他一心只想玩音樂、不打算接觸算命相關領域，在成長過程中發生無數次神準預測，以及發生奇怪的事，加上被車撞後都沒受傷、唱國樂時突然沙啞，讓他決定不要違背神的指示成為詩巫。他今年受邀錄製Disney+的原創算命節目《天機試煉場》，最後成為冠軍，他當時還在節目中幫《黑白大廚：料理階級大戰》主廚鄭智善，直言她來台發展會很好，果然鄭智善真的簽約台灣經紀公司，後來也成功開店。