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高雄持續降豪雨，市長陳其邁今（26）日凌晨宣布停班課，他上午還原決策經過時表示，因為昨天深夜上修雨量，再來，在相關12小時預估雨量，在平地包括小港等多個地區，也達到200毫米降雨量的預測，因此市府考量市民安全，宣布停班停課。陳其邁上午主持0625豪雨災害應變中心第1次工作會議，會後說明停班課決策過程。陳其邁表示，昨天在8點半時，市府做雨量判斷，當時雨量預估，照氣象署資料，並沒有達到停班停課標準，在11時30分時，氣象署修正每小時雨量預估，同時也跟氣象署預報中心聯繫，大家根據幾個不同的模型推估，認為在早上上班時間，有可能會有瞬間暴雨致災的風險，基於保護市民安全，維護通勤相關的、必要的安全及考量瞬間暴雨的致災風險，在12時宣布停班停課。陳其邁接續提到，在相關12小時預估雨量，在平地包括小港等多個地區，也達到200毫米降雨量預測，在這兩個因素下，市府採取比較保護市民安全最優先的立場，宣布停班停課。他說，在昨天凌晨到清晨，有一個非常大的雷雨包，在高雄、屏東附近，瞬間的強降雨，也造成一些積水的現象，因此在整體的降雨預測，市府會根據相關氣象署最新的資料，來做最好的判斷。陳其邁補充，這一次在整個受到颱風外圍環流的影響，事實上以目前累積的雨量來看，在旗山、美濃及內門，都有時雨量超過100毫米，甚至累積的雨量在大樹地區也高達600多毫米，過去高雄一年的下雨量，大概是2500毫米左右，它幾乎在一天內就下了四分之一的年雨量，雖然看起來颱風並沒有經過高屏地區，但因環流的影響而造成致災的風險，「對於所謂的雨量的預測，尤其瞬間的暴雨，在預測的部分就有相當高的不確定性」。就高雄機淹水狀況，陳其邁說，以目前來說，大部分積淹水都已經消退，有一些包括像可能在局部的超大豪雨或暴雨的地區，現在還有一些積淹水的部分，正全力的在排除，不過大部分大概都已經消退，而他也請環保局、衛生局預防登革熱，或者包括相關的傳染病防治，必須立刻來加強進行環境清消的工作，來確保整個環境的安全。對於是否能延後學生期末考，高雄市府教育局長吳立森說，會順延到下禮拜一，或到禮拜二前，相關公告各校都已公告在各校的首頁。